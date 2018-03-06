Неправительственные организации в области СМИ выражают озабоченность агрессией в адрес телевизионной команды

Неправительственные организации в области СМИ подписали заявление, в котором выражают обеспокоенность в связи с агрессивными проявлениями в адрес съемочной команды телеканала Jurnal TV. Подписанты отмечают, что в понедельник, 5 марта, съемочная группа данного канала, снимавшая материал, подверглась у ворот одного бизнесмена нападению со стороны охранника, который ударил оператора лопатой.

„Мы осуждаем насильственные действия в адрес журналистов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Согласно Закону о свободе выражения мнения, средства массовой информации имеют задачу информировать общественность по вопросам, представляющим общественный интерес и выполнять, в соответствии с их обязанностями, журналистские расследования”, говорится в заявлении.

Неправительственные организации в области СМИ обращают внимание на то, что слова или действия, которые унижают достоинство лица, подлежат административной ответственности, а умышленное воспрепятствование деятельности средств массовой информации или журналиста наказывается в соответствии с Уголовным кодексом.

НПО в области СМИ призывают власти принять срочные меры для наказания виновных лиц. Кроме того, призывают общество не препятствовать проведению журналистских расследований по вопросам, представляющим общественный интерес.

Заявление подписали: Центр независимой журналистики, Ассоциация независимой прессы, Ассоциация электронной прессы, Центр журналистских расследований, Комитет за свободу прессы, Ассоциация независимых тележурналистов и Центр „Acces-Info”.