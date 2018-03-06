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ПППДП представила своего кандидата на пост примара Кишинёва
06.03.2018

Лидер политической партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе является кандидатом от этого политформирования на новых местных выборах на пост генпримара муниципия Кишинёв. Такое решение было принято на заседании Национального политического совета партии в субботу, однако имя кандидата было обнародовано в понедельник, 5 марта, на пресс-конференции, передаёт IPN.

В заявлении, которое зачитала вице-председатель ПППДП Инга Григориу, отмечается, что у партии имеется солидная команда профессионалов, экспертов в жизненно важных для управления городом областях, а также комплексная программа модернизации муниципия. По её словам, выдвижение Андрея Нэстасе несёт с собой те фундаментальные перемены, в которых нуждается Кишинёв. Инга Григориу также сказала, что выборы в Кишинёве являются не только битвой за качественное управление муниципием, но и началом фундаментальных изменений по всей стране.

„В духе этого решения мы вновь призываем наших партнёров и коллег из ПДС поддержать кандидата Платформы DA на пост примара Кишинёва, этот же призыв адресован представителям всех антиолигархических и проевропейских гражданских и политических сил, которые действительно желают смены нынешнего режима”, - заявила вице-председатель партии.

В своём выступлении кандидат на должность генпримара муниципия Кишинёв Андрей Нэстасе поблагодарил за оказанное ему доверие, отметив, что он намерен заложить основы общества, основанного на добропорядочности, доверии и меритократии. По словам Нэстасе, если он выиграет выборы, то запустит процесс возращения Кишинёва в нормальное русло, он начнёт свою работу с элементарных вещей. По словам политика, самыми серьёзными проблемами муниципия являются хаос и коррупция.

Национальный политсовет ПППДП предупреждает, что „если режим Плахотнюка–Додона попытается помешать проведению досрочных выборов в муниципиях Кишинёв и Бэлць, то Платформа DA оставляет за собой право призвать граждан к участию в масштабных акциях протеста”.

Андрей Нэстасе стал первым кандидатом на пост генпримара муниципия Кишинёв, выдвинутым политической партией. Новые местные выборы должны пройти в столице после того, как 16 февраля отстранённый от должности примар Дорин Киртоакэ ушёл в отставку. Он заявил о своей готовности участвовать в выборах. Временно исполняющая обязанности генпримара Сильвия Раду ранее заявила, что преждевременно говорить о том, станет ли она выдвигать свою кандидатуру.


 
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