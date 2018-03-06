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Роман Киркэ: Если остановить поставку газа в Молдову из России, это было бы катастрофой
06.03.2018

Если остановить поставку газа из Российской Федерации в Республику Молдова, это было бы катастрофой. Об этом заявил директор Института рыночной экономики Роман Киркэ в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По его словам, это означало бы лишение Кучурганской ГРЭС способности производить электроэнергию. В то же время, эксперт считает, что не существует риска прекращения поставок газа в Республику Молдова, даже в Украину, хотя Российская Федерация аннулировала контракты на поставку газа. „Учитывая гипотетическое существование данного сценария, необходимы меры предосторожности и планы для чрезвычайных ситуаций”, - отметил Роман Киркэ.

Аналитик Виктор Гурэу считает, что Республика Молдова должна извлечь уроки и больше не играть с политическими обещаниями. „В 2012 году был обещан газопровод Кишинев-Унгень, и только в 2018 году перешли к системному и прагматичному подходу. Теперь, с началом системного процесса, вся тяжесть переходит на плечи Трансгаз и Правительства Румынии”, - отметил аналитик. Виктор Гурэу считает так же, что поставка газа Республике Молдова не будут приостановлена со стороны Российской Федерации.


 
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