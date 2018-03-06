Владельца нефтяной компании «Vento», связанной с осужденным Платоном, арестовали на 30 суток

Суд Кишинева в Буюкани вынес решение об аресте предпринимателя Игорь Борша, который владеет 40 процентами акций нефтяной компании "Vento".

Сеть АЗС была связана с компаниями, подконтрольными Вячеславу Платону. Сооснователь сети заправочных станций "Vento" Игорь Борш владеет 40 процентами акций. Оставшиеся 60 процентов принадлежат его брату Андриану, который находится за границей и объявлен в международный розыск.

Сегодня, 5 марта, суд Буюкани принял решение арестовать Игоря Борша на 30 суток. Сегодня также выберут меру пресечения для членов руководящего состава компании - Андрея Бузы, Сергея Черневского, Иона Щахрая, Симиона Василе и Василе Гуту Штефана. Их также поместят под предварительный арест.

Согласно постановлению из дела, сеть АЗС была связана с компаниями, подконтрольными Вячеславу Платону. "Vento" - пятый оператор в Молдове и насчитывает около 60 АЗС. В компании работает 600 сотрудников.

В минувшие выходные правоохранители провели более 30 обысков по месту жительства, в офисах и автомобилях. В ходе них изъяли 309500 леев, 57700 евро, 41000 долларов, 50000 фунтов стерлингов, пистолет без разрешения на хранение, бухгалтерские документы и другие вещественные доказательства.

Используя финансовые и административные ресурсы предприятий, путем согласованной переброски через посредников ресурсов и активов с одной компании на другую, члены группировки фактически занимались незаконной отмывкой денег.