Глава Офиса НАТО в Кишиневе: «Мы – не военная база, Молдову к войне не готовим, противостояние Запада и России – это не к нам»

Кристина Балейшите в эксклюзивном интервью «КП» рассказала о перспективах сотрудничества страны с Альянсом, и является ли открытие Бюро — очередным эпизодом в противостоянии Востока и Запада.

- Вы приступили к своим обязанностям еще летом 2017 года. Само же Бюро по связи НАТО в Кишиневе открылось в декабре. Насколько я понимаю, Ваши обязанности от наличия офиса не зависят. Опишите их.

- Бюро по связи НАТО было открыто в декабре 2017 года. Однако я действительно приехала в Кишинев раньше, весной 2017 года, чтобы начать процесс открытия Бюро по связи НАТО, которое представляет собой новую дипломатическую миссию. Необходимо было рассмотреть множество практических аспектов, включая ремонт помещения, прежде чем мы могли въехать в него, и провести официальное открытие Бюро. С момента моего прибытия в Кишинев я имею честь выполнять обязанности руководителя Бюро.

- НАТО – это военный блок. Работа Бюро связи в Кишиневе будет соприкасаться с военной составляющей?

- Ваше определение Североатлантического союза не вполне верно. НАТО – военно-политический союз, семья, состоящая из 29 государств, которая защищает наши страны, способствует продвижению демократических ценностей и содействует сотрудничеству в секторе обороны и безопасности, чтобы сохранять мир и предотвращать конфликты. НАТО обладает богатым опытом в гражданской и военной сферах. Не входящие в НАТО страны могут воспользоваться этими знаниями для поддержки своих процессов реформ и модернизации. Каждое из наших партнерств обусловлено национальными интересами и основано на запросах парт­неров.

Приоритеты сотрудничества между НАТО и Республикой Молдова определяются в совместно согласованном Индивидуальном плане действий партнерства, который является общедоступным документом. По просьбе правительства Молдовы НАТО предоставляет консультации и содействие по ряду направлений, включая оказание поддержки проводимых Молдовой реформ в области обороны.

НАТО не предоставляет вооружение и военную технику и не имеет военного присутствия в Молдове. Мы сосредотачиваем внимание на оказании помощи Республике Молдова в создании действенных, эффективно управляемых и подотчетных оборонных институтов.

- Среди сотрудников офиса НАТО есть военные лица?

- Бюро по связи НАТО в Кишиневе является дипломатической миссией, и в его составе только гражданские лица. Аналогичные бюро у насмеж имеются, среди прочих, в Москве, Киеве и Тбилиси.

«Наше бюро - канал связи с дипломатическим статусом»

- Как, на Ваш взгляд, открытие офиса НАТО сочетается с нейтральным статусом Молдовы?

- НАТО полностью уважает суверенитет, территориальную целостность и закрепленный в конституции нейтральный статус Молдовы. Сотрудничество между НАТО и Молдовой успешно развивается уже 25 лет и всегда - с уважением нейтралитета Молдовы.

Молдова не стремится стать членом НАТО, и НАТО не обсуждает вопрос о членстве Молдовы в организации. Бюро по связи НАТО является каналом для связи и диалога, а также инструментом оказания поддержки нашему постоянному сотрудничеству, как и любое другое представительство международной организации.

НАТО считает, что стабильные, хорошо организованные и устойчивые перед вызовами безопасности партнеры в первую очередь сами являются более безопасными и процветающими, и, кроме того, делают вклад в международную безопасность и повышают нашу общую безопасность. Другие нейтральные страны, такие как Швейцария и Австрия, сотрудничают с НАТО и другими международными организациями, чтобы укрепить собственную безопасность и сделать вклад в международную безопасность.

- В интервью нашим коллегам Вы заявили: «Существует множество мифов и много дезинформации о НАТО в общественной сфере по всему миру». С какими мифами о НАТО Вы столкнулись в Молдове и что/кто эти мифы породил?

- Мы наблюдаем значительное увеличение объема дезинформации и пропаганды, нацеленных на НАТО и наши страны с целью дискредитации наших ценностей и деятельности и вмешательства в политические процессы. Ложная информация подпитывает создание мифов, вводит в заблуждение общество и тем самым подрывает общую безопасность. Это один из вызовов безопасности, перед лицом которого мы должны еще больше укрепить нашу устойчивость посредством обеспечения доступа к фактической информации и критического мышления при потреблении информации.

Ложная информация распространяется в связи с открытием Бюро по связи НАТО. Согласно одному из мифов, с которым мы столкнулись, наше Бюро является военной базой. На самом деле наше представительство является небольшим гражданским офисом со статусом дипломатической миссии.

Еще одной дезинформацией является то, что НАТО готовит Молдову к войне, что совершенно не соответствует действительности. Основной задачей НАТО является коллективная оборона – оборона 29 членов, а также сотрудничество с партнерами в целях сохранения мира и предотвращения любых потенциальных конфликтов. НАТО оказывает содействие Молдове в модернизации, чтобы она стала более сильным и безопасным государством, а также осуществляет поддержку многих гражданских проектов, которые приносят непосредственную пользу гражданам Молдовы. В соответствии с еще одним мифом, с которым мы столкнулись, Бюро по связи НАТО было открыто, чтобы подготовить Молдову к членству в НАТО. Это также не соответствует действительности. Молдова – нейтральное государство, и НАТО полностью уважает это решение. У нас есть партнерство с Молдовой, и оно является взаимовыгодным.

- В документе, заключенном НАТО с властями Молдовы, сказано, что Бюро связи имеет право на реализацию строительных проектов. О каком строительстве идет речь? Можем ли мы в перспективе говорить об условной военной базе?

- В соглашении между НАТО и властями Молдовы говорится о приобретении товаров и услуг, а также строительстве в рамках поддерживаемых

НАТО проектов, осуществляемых по просьбе молдавских партнеров. Оно позволяет закупать товары и услуги и предоставлять их нашим партнерам в Молдове для поддержки целей проектов. Например, мы помогли в создании лаборатории киберзащиты в Техническом университете Молдовы.

- Против открытия офиса НАТО в Кишиневе высказывался президент республики Игорь Додон. Это может осложнить Вашу работу в Молдове?

- Бюро по связи НАТО в Республике Молдова было открыто по просьбе правительства Молдовы. Парламент Молдовы играл важную роль в этом процессе, ратифицировав соглашение о создании Бюро. Открытие Бюро отражает неизменную приверженность обеих сторон – НАТО и Республики Молдова – нашему партнерству. Важно отметить, что наша программа сотрудничества была согласована совместно НАТО и Молдовой; и Молдова, суверенитет которой мы полностью уважаем, определяет масштаб и конкретные области взаимодействия.

- Какую роль офис НАТО намерен принять в процессе приднестровского урегулирования?

- НАТО не участвует в урегулировании конфликта в регионе Молдовы Приднестровье. Существует специальный международный формат для рассмотрения этого вопроса, и НАТО не участвует в нем.

В то же время НАТО поддерживает мирное и прочное урегулирование всех затянувшихся конфликтов в Европе, в том числе в Приднестровье. Это важно для нашей общей безопасности, а также для того, чтобы люди могли в полной мере использовать потенциал для развития. Страны НАТО полностью уважают и призывают всех уважать территориальную целостность и суверенитет Молдовы.

«Задача нато - коллективная оборона, а не подготовка к войне»

- Каковы отношения у Молдовы и НАТО в настоящий момент?

- НАТО и Республика Молдова являются близкими партнерами уже более двух десятилетий. Наше партнерство является прочным и основано на взаимном уважении и доверии. Мы ведем активный политический диалог, совместно работаем, чтобы повысить защищенность и безопасность в нашем регионе и за его пределами. Мы проводим частые визиты и встречи, в том числе на высоком уровне: : заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер посетила Кишинев в декабре прошлого года, чтобы встретиться с руководством Молдовы и открыть Бюро по связи НАТО; и несколько дней назад министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский продолжил обсуждение приоритетов нашего сотрудничества и вопросов, представляющих общий интерес, с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

НАТО высоко ценит вклад Молдовы в миссию Сил для Косово, профессионализм и самоотверженность военно­служащих Молдовы и выражает свою признательность. Это является свидетельством приверженности Молдовы международной безопасности. В то же время этот вклад позволяет вооруженным силам Молдовы совершенствовать свои навыки и способность взаимодействовать с вооруженными силами других стран.

Наше сотрудничество является прочным, и НАТО постоянно и неизменно поддерживает Молдову в ее усилиях по осуществлению модернизации и реформ.

- Рассматривают ли в НАТО перспективу присоединения Молдовы к Североатлантическому альянсу?

- Сотрудничество между НАТО и Республикой Молдова основано на том факте, что Республика Молдова не стремится к членству в НАТО. Это также находит отражение в нашей программе сотрудничества – Индивидуальном плане действий партнерства.

Каждая суверенная страна имеет право независимо выбирать направление своей внешней политики и политики бе­зопасности, а также принимать решение о присоединении или неприсоединении к каким-либо договорам или организациям. И мы полностью уважаем такой выбор.

- В Молдове бытует мнение, что открытие офиса НАТО в Молдове – очередное звено в противостоянии Запада и России. Насколько это близко к истине?

- Это совершенно не соответствует истине. НАТО полностью уважает суверенитет Молдовы. Наши двусторонние отношения касаются

НАТО и Молдовы, и общая цель – вносить совместный вклад в международную безопасность. Как я уже упоминала, Бюро по связи НАТО способствует диалогу и практическому сотрудничеству между НАТО и Республикой Молдова; с тем чтобы

НАТО мог более эффективно предоставлять консультации и оказывать содействие в поддержке потребностей Молдовы.

Блиц «КП»

- Что Вам больше всего нравится в Молдове?

- Люди.

- К чему в Молдове Вы не можете привыкнуть?

- Такого не существует.

- Что больше всего Вы цените в людях?

- Искренность.

- Как проводите свободное время?

- Я очень люблю спорт – и заниматься, и смотреть.

- Коротко продолжите фразу: «НАТО – это…»

- НАТО – это организация, основанная на демократических ценностях, служащая платформой, на которой государства-члены и партнеры взаимодействуют и сотрудничают с целью укрепления доверия, сохранения мира и предотвращения конфликтов.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ