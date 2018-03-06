Тренер сборной Молдовы дал прогноз на 1/8 финала Лиги Чемпионов

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон считает, что Пари Сен-Жермен, несмотря на поражение в первой встрече 1:3, сможет обыграть по сумме двух матчей мадридский Реал и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Спиридон также назвал более предпочтительными шансы Ювентуса в двухраундовом поединке с Тоттенхэмом. Первый матч соперников в Турине закончился вничью 2:2, передает publika.md

"Думаю, шансы ПСЖ выше, но в футболе возможно все. Отсутствие Неймара очень чувствительно для французской команды. Считаю, что Ювентус со своим Катеначчо, схемами и тактикой будет иметь преимущество", - заявил тренер.

Верит Спиридон в выход в 1/4 финала и своей бывшей команды, донецкого Шахтера, который в первой встрече дома обыграла Рому.

"Думаю, Шахтер пробьется в следующий круг. Это очень хорошо организованная команда. Счет 2:1 позволяет пройти дальше", - добавил Спиридон

Матчи Пари Сен-Жермен - Реал Мадрид и Тоттенхэм - Ювентус пройдут соответственно 6 и 7 марта. Смотрите прямую трансляцию на Третьем канале. Начало обеих встреч в 21:45.