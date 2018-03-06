Минтруда и соцзащиты предлагает индексировать пенсии на 6,6%

Минтруда и соцзащиты предлагает индексировать 1 апреля пенсии на 6,6%. Если инициатива успешно пройдет утверждение в правительстве, средняя пенсия по возрасту вырастет на 96 леев. Получают ее 532 тысячи человек.

Пенсия по инвалидности увеличится почти на 76 леев. На 50 леев больше станут пенсии по утрате кормильца. Участники ликвидации последствий аварии в Чернобыле будут получать на 200 леев больше.

Правительство индексирует пенсии с учетом уровня инфляции в прошедшем году. В Госбюджете-2018 на эти цели заложено свыше 550 миллионов леев.