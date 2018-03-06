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Новости GSM
Число пользователей мобильного интернета в Молдове - более 2,5 миллионов
06.03.2018

Уровень пользования мобильным интернетом вырос в нашей стране в прошлом году по сравнению с 2016-м почти на треть. По официальным данным, около двух с половиной миллионов потребителей пользуются интернетом с мобильного телефона, планшета и других гаджетов.

Примерно 700 тысяч предпочитают технологию 4G. За год уровень ее применения вырос более чем на 80%. 

Общий трафик мобильного интернета превысил в прошлом году 66 миллионов гигабайт, а доходы мобильных операторов выросли на 27% и почти достигли миллиарда леев.


 
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