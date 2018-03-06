“Газпром” разрывает контракты с Украиной: что будет с Молдовой?

Ксения Флоря

“Газпром” приступил к расторжению контрактов с украинским “Нафтогазом” на поставку и транзит голубого топлива.

“Укртрансгаз” как оператор газотранспортной системы Украины тут же срочно сообщил в мониторинговую миссию Еврокомиссии, что “безответственные действия “Газпрома” создают значительные риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа, как для европейских, так и для украинских потребителей”. Правда, уже на следующий день украинский лидер Пётр Порошенко рапортовал, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны Европейского союза и подтвердила свой статус надёжного транзитёра и партнёра.

В условиях очередного газового обострения между Украиной и Россией, где каждая из сторон пытается разыграть свои козыри, нас не может не волновать один вопрос – что будет с газоснабжением Республики Молдова, пока Москва и Киев опять выясняют отношения?

О Стокгольмском арбитраже

Новый газовый конфликт между Россией и Украиной спровоцировал Стокгольмский арбитраж. Это арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который в 1970-х гг. был признан нейтральным центром для разрешения торговых споров между западными странами с СССР, с тех пор рассматривает международные споры гражданско-правового характера.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес второе решение по тяжбе “Газпрома” и “Нафтогаза”, обязав российскую компанию заплатить “Нафтогазу” 4,6 млрд. долларов за недостаточный транзит в 2009-2017 гг. Но так как по итогам первого решения арбитража украинская компания осталась должна российской 2 млрд. долларов (за поставки в начале 2014 г.), итоговая сумма, которую должен будет выплатить “Газпром” в пользу “Нафтогаза”, составляет 2,56 млрд. долларов.

Также арбитраж обязал российский концерн до конца транзитного соглашения в 2019 г. прокачивать через Украину 110 млрд. кубометров газа в год или платить за недопоставленные объёмы. А Украину, которая не покупает российский газ с декабря 2015 г., перейдя на реверсные поставки топлива из Польши, Венгрии и Словакии, до конца действия контракта приобрести у

России 4-5 млрд. кубометров газа (раньше было 50 млрд.). Если “Нафтогаз” не станет этого делать, то, согласно решению арбитража, автоматически будет применяться формула “бери и плати” – то есть, Киев должен будет заплатить даже за те объемы, которые не покупал.

“Газпром” тут же выразил несогласие с решением Стокгольмского арбитража: в российской компании говорят, что по совершенно одинаковым обстоятельствам арбитраж “Газпрому” в претензии отказал, а “Нафтогазу” частично претензию удовлетворил. Российская компания заявила о намерении оспорить это решение в апелляционном суде, отказалась с 1 марта поставлять газ Украине, вернув “Нафтогазу” деньги, перечисленные за мартовские поставки (в результате Украина с 3 марта была вынуждена ввести экономный режим потребления и срочно искать газовую альтернативу), снизила давление в трубе и объявила о немедленном расторжении всех контрактов с “Нафтогазом”. Как заявил председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер, “арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики, но мы категорически против того, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы Украины”.

Победители и побеждённые

Кто является победителем, а кто побеждённым в этой истории, пока говорить рано. В Киеве победителями считают себя. Как заявил член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондар, из-за позиции “Газпрома” Киев получил “ещё один козырь в руки, чтобы убедить Запад в неадекватности северного соседа”. К тому же украинские чиновники надеются, что такая ультимативная позиция РФ станет ещё одним звонком для Европы, “чтобы она не велась на провокацию Кремля в виде проекта “Северный поток-2”. А президент Пётр Порошенко пообещал добиться ареста активов “Газпрома”, если российский концерн не выполнит решение Стокгольмского арбитража, и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину вынести данный вопрос на обсуждение с Европейской комиссией в рамках трёхсторонних консультаций.

Однако в истории с “глобальным газовым спором” (так нынешний конфликт окрестили украинские СМИ) возникли и некоторые неприятные для официального Киева моменты. Дело в том, что жители соседнего государства вдруг обнаружили, что власти их почти три года обманывали, да ещё впустую тратили народные деньги. “Три года нам втирали, что мы обрели энергетическую независимость от российского газа. Причём выдавалось это за пэрэмогу, а российский газ покупали втридорога у словаков. А теперь, оказывается, у агрессора его хотят покупать. Брехливые главари режима отморозились и даже не собираются как-то объяснять свои брехни”, - цитирует пресса одного из пользователей соцсетей.

Кроме того, некоторые украинские эксперты считают, что для украинской экономики было бы лучше, чтобы она не получила 2,56 млрд. долларов, присуждённых Стокгольмским арбитражем “Нафтогазу”. Как заявил юрист Ростислав Кравец, эти деньги просто проедят, что приведёт к очередному витку инфляции.

В свою очередь российские эксперты признают, что хотя решение Стокгольмского арбитража выглядит необоснованно и нелогично, но оспорить его будет крайне сложно. Однако некоторые считают, что эту ситуацию российская сторона может повернуть в свою пользу. Как заявил преподаватель финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, если “Газпрому” всё-таки придётся выплатить долг в 2,56 млрд. долларов “Нафтогазу”, чтобы избежать накопления пени за неуплаченный иск, российские политические структуры могли бы использовать эту возможность для того, чтобы вернуть так называемый “долг Януковича” размером в 3 млрд. долларов.

В марте 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России долг в 3 млрд. долларов в полном объеме, плюс штрафные проценты за просрочку (ежедневно сумма долга за счёт неустойки растёт на 670 тыс. долларов). Официальный Киев возвращать эти деньги тогда отказался, списав всё на бедственное положение бюджета. “Когда “Газпром” перечислит деньги “Нафтогазу”, необходимо активизировать работу по возвращению 3 млрд. долларов государственного долга. Отговорка об отсутствии денег уже не сработает – властям достаточно будет получить деньги от “Нафтогаза” в бюджет в виде дивидендов и вернуть их Москве”, - заявил Игорь Юшков в интервью порталу “Экономика сегодня”.

Кроме того, российские эксперты считают, что сложившаяся конфликтная ситуация также может изменить в положительную сторону отношение европейских структур к “Северному потоку-2”, потому что вероятность разрыва контрактов напомнит Евросоюзу о зыбкости украинского транзита и опасности зависимости от него. “В Европе видят, что ожидания от Украины в части преобразований экономики и общей европеизации не оправдались, в ЕС формируется более трезвый взгляд на ситуацию, и это поможет лучше понять, насколько важна надёжность транзита”, - заявил в интервью российской прессе директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

Что ждёт на этом фоне Молдову?

После того, как в СМИ появились сообщения о том, что “Газпром” начинает процедуру немедленного расторжения контрактов с Украиной на поставки и транзит голубого топлива, АО “Молдова-газ” объявило, что поставки российского газа в Молдову продолжатся в прежнем объеме и что оно не получало официальных уведомлений от “Газпрома” о возможных перебоях в поставках или каких-либо изменениях в действующем контракте. Но это пока, а что будет дальше, по мере развития газового конфликта?

По мнению эксперта в области энергетики Серджиу Тофилата, существует два варианта дальнейшего развития событий. Вариант №1 – “Газпром” действительно немедленно разрывает газовые контракты со своим украинским контрагентом и прекращает транзит газа через территорию Украины. В этом случае Молдова может остаться не только без голубого топлива, но и частично без электроэнергии, т.к. расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС (основной поставщик) работает на российском газе.

- При таком развитии событий у РМ есть возможность осуществить реверс газа из Европы по существующим магистральным газопроводам, которые пересекают территорию страны, - говорит эксперт. - Реверс из Румынии - по трём южным газопроводам (Шебелинка-Днепропетровск-Кривой Рог-Измаил, Ананьев-Тирасполь-Измаил и Раздельная-Измаил). Через Украину - по газопроводу Ананьев-Черновцы-Богородчаны. Эти магистральные газопроводы позволяют подавать в республику и транзитом в другие страны около 44,5 млрд. кубометров газа в год, а правобережная Молдова вместе с Приднестровьем ежегодно потребляют всего 3 млрд. кубометров. К тому же с помощью газопровода Ананьев-Черновцы-Богородчаны наша страна может получать газ и из украинских газохранилищ, как это уже было во время газового кризиса 2009 г. Однако сложно сказать, в полном объеме или нет, и на какой именно период таким способом можно будет восстановить газоснабжение республики, потому что Европа сама где-то на 30% зависит от российского газа.

Вариант №2. Расторжение контрактов – это, как правило, длительная процедура. И хоть “Газпром” и объявил о немедленном разрыве договорённостей с “Нафтогазом”, процесс расторжения затянется на определённый период – стороны должны пройти через судебную процедуру. Я склоняюсь именно ко второму варианту. Прежде всего, потому что у “Газпрома” есть целый ряд контрактов на поставку газа в другие страны - Турцию, на Балканы, реализация которых осуществляется через украинскую газотранспортную систему. А если “Газпром” перестанет выполнять свои контрактные обязательства, его ждут большие неустойки. Поэтому пока российский концерн только инициировал процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже. Транзит газа будет продолжаться, и Молдова не будет испытывать проблем с поставками топлива, - считает Серджиу Тофилат.

Сценарий не будет жёстким?

- Ситуация не будет разворачиваться по жёсткому сценарию, - считает экономический эксперт Виктор Чобану. - Инициирована процедура расторжения. Для разрыва контрактов нужно пройти через определённый юридический процесс, а на это требуется время. Ну а все эти жёсткие заявления о немедленном разрыве и прочее – вы же понимаете, что это - элемент определённой игры. Обычно как происходит? Нагнетается ситуация, обеспокоенный тем, что может остаться без газа Евросоюз приступает к “миротворческой миссии”, Россия в этой ситуации будет пытаться продавливать свои интересы. Например, проект “Северный поток-2”, т.е. начинается период позиционных боёв. Так что давайте не будем паниковать раньше времени – без газа мы пока не останемся.

Не видит рисков для газоснабжения республики в ближайшей перспективе и эксперт в области энергетики Виктор Парликов. “Ладно Молдова с её миллиардом кубометров ежегодного потребления, а что скажет Турция, у которой 11 млрд.? А Греция? А Македония, которая полностью зависит от российского газа, транзитом идущего через Украину и Молдову, и которая, в случае прекращения транзитных поставок, может замёрзнуть? Газовый конфликт с Украиной не освобождает “Газпром” от ответственности по контрактам с другими странами. Так что поставки по украинской ГТС будут осуществляться, пока действуют эти контракты, и пока у “Газпрома” не появится альтернативной возможности доставки газа на Балканы. Поэтому до 2019 г. мы можем спать спокойно”, - уверен Виктор Парликов.

Российский концерн в минувшие выходные тоже успокоил своих клиентов. Как заявил в интервью РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов, несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, “Газпром” не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через территорию этой страны. «Да и сам транзитный контракт с “Нафтогазом” не предусматривает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения, - подчеркнул он. - Согласно статье 8.2, при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж. Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину».

Что будет после 2019 г.?

Текущие контракты “Газпрома” с “Нафтогазом” действуют до конца 2019 г. К этому времени - до конца следующего года планируется ввести в эксплуатацию “Северный поток-2” – новый экспортный газопровод из России в Европу (Германию) через Балтийское море, а также вторую ветку “Турецкого потока”, по которому российский концерн намерен транспортировать топливо в страны юго-восточной Европы. То есть, обходящие Украину пути доставки газа в Европу будут готовы к тому моменту, когда у “Газпрома” как раз истекут контракты с украинской госкомпанией “Нафтогаз”.

В российской компании ещё в 2015 г. заявили, что продления транзитного контракта с Украиной после 2019 г. не будет “ни при каких обстоятельствах”. Об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы “Газпрома” Александр Медведев. Украинские транзитные риски в 2020 г. “Газпром” собирается заменить на Турцию и Грецию (проект “Турецкий поток”) и Германию (Северный поток-1 и 2). Однако проблема в том, что помимо транзитного контракта с Украиной у “Газпрома” есть контракты с европейскими потребителями, получающими сегодня газ через украинскую ГТС. Сроки этих контрактов значительно превышают рубеж 2019-2020 гг., а некоторые из них вообще истекают в 2037 г. Поэтому нынешним решением Стокгольмского арбитража и скандалом вокруг него “Газпром” вполне мог воспользоваться, в том числе для того, чтобы подтолкнуть своих европейских партнёров к перезаключению долгосрочных контрактов, чтобы перевести их на новый маршрут. Если этого не удастся сделать до конца 2019 г., российскому концерну в 2020 г. придётся частично сохранить украинский транзит.

Для Украины, которая из-за развала своей промышленности уже потеряла для “Газпрома” свой статус важного торгового партнёра и крупнейшего потребителя газа, даже частичное обнуление газового транзита – серьёзный удар. Во-первых, выпадают транзитные доходы, а это 3-4 млрд. долларов в год, в зависимости от объемов. Во-вторых, теряется статус страны-транзитёра. Поэтому в преддверии “часа Х” Киев использует любую возможность, чтобы не остаться без транзита российского газа.

Осенью прошлого года Украина и Польша направили совместное письмо в Брюссель о недопустимости строительства газопровода “Северный поток-2” между Россией и Германией и призвали присоединиться к их протесту Литву, Латвию, Эстонию, Румынию, Молдову и Грузию. Молдова, кстати, присоединилась: в конце прошлой недели, после антироссийского форума, проходившего в Кишинёве, председатели парламентов Молдовы Андриан Кандуи Украины Андрей Парубий обратились с открытым письмом к главам парламентов европейских стран.

“Хотя формально “Северный поток-2” представляется как коммерческий проект, фактически он является инструментом российской государственной политики. “Северный поток-2” – это не диверсификация источников газа, а углубление энергетической зависимости ЕС, особенно стран Центральной и Восточной Европы, от России, а, следовательно, сохранения их уязвимости. Поэтому мы призываем европейские страны ограничить возможность России осуществлять агрессивные действия и обеспечить, чтобы эксплуатация “Северного потока-2” полностью соответствовала законодательству ЕС”, - говорится в тексте письма.

Почему к посланию с осуждением строительства “Северного потока-2” так охотно присоединился официальный Кишинёв, очевидно: и “Северный поток”, и “Турецкий поток” идут в обход Украины и Молдовы. После того, как Россия обеспечит диверсификацию транзитных газовых путей в Европу и откажется от транзита газа через Украину, наша страна может оказаться в очень щекотливой ситуации – или вообще остаться без газоснабжения, или в условиях безальтернативности поставок “Газпром” при переговорах может занять более жёсткую позицию по цене закупаемого топлива.

Газопровод Унгены-Кишинёв приобретает актуальность

У Молдовы пока нет альтернативных маршрутов доставки топлива. По мнению экспертов, официальный Кишинёв должен сосредоточиться на решении этого вопроса в ближайшие полтора года.

“До конца 2019 г., т.е. до того, как закончится строительство альтернативных путей доставки российского газа на Балканы, нам тоже нужно обеспечить себе альтернативные маршруты, - говорит Виктор Парликов. – Не важно, чей газ будет поступать по этой трубе – румынский, или тот, который Россия будет поставлять турецким компаниям по «Турецкому потоку». После того, как будут запущены “Турецкий поток” и “Северный поток-2” мы окажемся в уязвимом положении, поэтому обеспечение альтернативных маршрутов - это уже вопрос безопасности, а не только экономической целесообразности. А чей это будет газ, по какой цене – это уже второй вопрос. Да, румынский газ сегодня дороже российского: внутри Румынии он продаётся где-то за 200 долларов, а мы сейчас приобретаем газ у “Газпрома” за 180 долларов. Но не стоит забывать, что, когда есть несколько источников снабжения, можно вести переговоры о цене с совершенно других позиций”.

“Альтернативный путь доставки газа” для РМ – это прежде всего газопровод Унгены-Кишинёв протяжённостью 120 км, который станет продолжением газопровода Яссы-Унгены. О его строительстве говорят давно, теоретически он уже должен быть сдан в эксплуатацию, но практически “стройка века” ещё даже не начиналась.

“По уму строительством этого газопровода (разработкой проекта, определением трассы, где пройдёт труба и т.д.) правительство должно было озаботиться ещё в 2014 г., когда был сдан в эксплуатацию газопровод Яссы-Унгены и 27 августа два премьер-министра весело разрезали ленточку. Тем более что о намерении “Газпрома” отказаться от транзита газа через Украину после истечения контрактов на поставку и транзит в 2019 г. было известно ещё в 2015 г.”, - говорит Виктор Чобану.

В 2015 г. Правительство РМ приняло “Дорожную карту для сектора природного газа РМ”, согласно которой газопровод Унгены-Кишинёв планировалось сдать в эксплуатацию в IV квартале 2017 г. Однако на данный момент ситуация выглядит следующим образом: газопровод Унгены-Кишинёв объявлен проектом национального значения, есть проект его строительства и технико-экономическое обоснование, министерство экономики выдало авторизацию на строительство, на днях румынская компания Transgaz была объявлена победителем конкурса на приватизацию госпредприятия Vestmoldtransgaz (оператор газопровода Яссы-Унгены на территории Молдовы и оператор будущего газопровода Унгены-Кишинёв).

В марте 2017 г. на пресс-конференции по итогам совместного заседания правительств двух стран премьер-министры Молдовы и Румынии Павел Филип и Сорин Гриндяну заявили, что строительство газопровода Унгены-Кишинёв планируется завершить к концу 2018 г., а не в 2019 г., как планировалось ранее. Однако пока строительные работы не начались из-за целого ряда причин – как финансовых, так и процедурных. Правительство и Парламент РМ до сих пор ещё не внесли в закон “О провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству газопровода Унгены-Кишинёв” список населённых пунктов, через которые пройдёт будущий газопровод, и в которых будут экспроприированы земельные участки, вне зависимости от того, в частной или публичной собственности они находятся. Правда, в правительстве обещают, что соответствующие поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании кабмина и тут же направлены на рассмотрение в парламент.

Тем не менее, если даже газопровод Унгены-Кишинёв и будет построен уже в этом году, с поставками больших объемов газа через него могут возникнуть проблемы. “Чтобы новый газопровод полноценно заработал, на территории Румынии нужно построить 160 км новых газопроводов, а также две компрессорные станции, - отмечает Серджиу Тофилат. - Речь идёт о газопроводах Онешты-Герэешты и Герэешты-Лецканы. Для их строительства потребуется около 130 млн евро, а румынская сторона заложила в бюджете только 56 млн. Поэтому пока не ясно, что будет с финансированием? Возможно, помогут европейские структуры. Но в любом случае нам нужно побеспокоиться об обеспечении альтернативных маршрутов доставки газа в страну до конца 2019 г., чтобы не столкнуться с большими проблемами”.