Осталеп: Суд обязал Шевченко извиниться передо мной и выплатить штраф

Бывший замминистра иностранных дел Молдовы, эксперт Валерий Осталеп добился справедливости в суде.

Поводом для обращения в инстанцию стало заявление историка Руслана Шевченко о том, что Осталеп является “российским агентом”.

– Cуд обязал знатока спецслужб попросить у меня прощение, написать опровержение своему же заявлению, а также раскошелиться примерно на 15.000 леев. Напоминаю, что часть этих денег будет передана психиатрической больнице. Уверяю, что и в дальнейшем ни один бред подобного характера не останется безнаказанным, – отметил Осталеп.

Ранее экс-замминистра иностранных дел Молдовы пообещал, что оплатит “лечение” историка в психиатрической больнице, передает aif.md

Шевченко подчеркнул, что не считает решение окончательным и пока не готов ответить, будет ли обжаловать решение суда.

В августе 2017 года Руслан Шевченко опубликовал на своей странице в Facebook пост под названием: «Платный агент России в Молдове В. Осталеп осуждает своих хозяев». Историк обвинил бывшего замминистра иностранных дел, главу Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерия Осталепа в работе на российские спецслужбы. Осталеп в связи с этим обратился в суд.

В решении суда, опубликованном на странице Валерия Осталепа в соцсети, приведен текст сообщения, который Шевченко обязан опубликовать, передает newsmaker.md

«Я, Руслан Шевченко, на основании решения суда от 5 марта 2018 года, приношу свои извинения господину Осталепу и опровергаю свое высказывание, опубликованное на моей странице в Facebook 3 августа 2017 года в 22:31, где я необоснованно назвал его платным агентом Российской Федерации. Я подтверждаю, что мое заявление ложное и не имеет фактической основы», — так должно выглядеть извинение.