Михай Поалелунжь назначен на должность судьи Конституционного суда

После раунда вопросов и ответов, члены Высшей судебной палаты (ВСМ) единогласно приняли заявление Михая Поалелунжь об отставке с поста председателя ВСП и проголосовали за его назначение на должность судьи Конституционного суда (КС) сроком на шесть лет.

Перед рассмотрением кандидатуры Михая Поалелунжь, председатель Высшего совета магистратуры (ВСМ) Виктор Мику представил заявление судьи Георге Балан об исключении Михая Поалелунжь из конкурса и его отставке с поста председателя ВСП. Члены ВСМ отклонили заявление судьи Балан на том основании, что "заявление является общим и не относится к рассматриваемому конкурсу", сообщает zdg.md.

В своем заявлении, адресованном Ziarul de Gardă, Михай Поалелунжь утверждал, что хочет добиться "лучшего конституционного правосудия в РМ". Он уточнил, что "таким образом, не существует другой причины, лежащей в основе этого шага, как указывалось или может указываться в прессе, со злым умыслом или по незнанию дела".

Поалелунжь был единственным кандидатом, зарегистрированным в конкурсе на должность конституционного магистрата, которая стала вакантной после того, как Тудор Панцыру объявил о своей отставке в конце января. Кандидатура Поалелунжь обсуждалась сегодня, 6 марта, на пленарном заседании ВСМ.

Конкурс на замещение должности судьи КС был объявлен ВСМ 6 февраля. Заявки на участие нужно было подать в течение 15 дней с даты публикации объявления в Monitorul Oficial.