Коммунисты хотят, чтобы бесплатное питание получали больше учеников

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Общество
Больше учеников должны быть обеспечены бесплатным питанием и бесплатным школьным транспортом.
Авторы проекта также предлагают обеспечить бесплатным питанием учащихся 5-12 классов, которые перевозятся на расстоянии более 2 км.
А для того, чтобы это стало реальностью, требуется 240 миллионов леев. По словам депутатов-коммунистов, эти расходы могут быть покрыты районными властями.
Согласно diez.md, в настоящее время бесплатное питание получают только ученики начальной школы. В то же время бесплатным питанием обеспечены учащиеся с 5 по 12 класс в учебных заведениях Дубоссарского, Каушанского и Новоаненского района, расположенных в зоне безопасности.
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