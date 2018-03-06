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Общество
Коммунисты хотят, чтобы бесплатное питание получали больше учеников
06.03.2018

Больше учеников должны быть обеспечены бесплатным питанием и бесплатным школьным транспортом.
Таково желание группы депутатов от коммунистической парламентской оппозиции, которые, помимо поддержки, оказываемой учащимся во всей стране, хотят обеспечить и бесплатную транспортировку учителей на расстояния более 2 км.

Авторы проекта также предлагают обеспечить бесплатным питанием учащихся 5-12 классов, которые перевозятся на расстоянии более 2 км.

А для того, чтобы это стало реальностью, требуется 240 миллионов леев. По словам депутатов-коммунистов, эти расходы могут быть покрыты районными властями.

Согласно diez.md, в настоящее время бесплатное питание получают только ученики начальной школы. В то же время бесплатным питанием обеспечены учащиеся с 5 по 12 класс в учебных заведениях Дубоссарского, Каушанского и Новоаненского района, расположенных в зоне безопасности.


 
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