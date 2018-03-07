Красносельский: Политический диалог между Приднестровьем и Молдовой исключен

Политический диалог между Приднестровьем и Молдовой на сегодняшний день "исключен и просто невозможен", - считает президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский.

Как сообщает "ИНФОТАГ", такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24" в Москве, аргументируя это тем, что за 27 лет "сформировались правовые системы двух государств".

"Согласно Конституции Молдовы, она является унитарным государством. ПМР - также унитарное государство. Некоторые молдавские политики говорят о том, что политические элиты Молдовы и Приднестровья не могут договориться. Но они не могут нарушать законодательства своих государств. А менять его никто не готов", - отметил он.

По словам Красносельского, власти Приднестровья - "сторонники прагматичного подхода".

"Мы хотим решать проблемы людей, проживающих как на правом, так и на левом берегах Днестра. В этом направлении работает и переговорный формат "5+2", в котором Россия выступает в качестве гаранта и посредника. В прошлом году нам удалось договориться по целому ряду вопросов. Сегодня на повестке - блок других вопросов. Я думаю, что реальный результат при решении конкретных вопросов очень важен. Можно заниматься политическими баталиями, которые ни к чему не приведут. А вот, если решить вопросы - люди это оценят. А мы работаем для людей", - сказал он.