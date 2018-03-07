ДПМ не будет выдвигать собственного кандидата в мэры

Демократы выступают за единого проевропейского кандидата на выборах мэра столицы.

Демократическая партия Молдовы не выдвинет своего кандидата на должность генерального мэра Кишинева на местных выборах. Больше того, демократы готовы поддержать единого кандидата от проевропейских партий, чтобы не позволить социалистам возглавить муниципалитет. Об этом заявил председатель ДПМ Владимир Плахотнюк.

По его словам решение преследует три цели: оказать решительную поддержку европейскому пути Кишинева, обеспечить столицу эффективным менеджментом и нанести поражение социалистам, пишет kp.md

”Мы учли мнение жителей столицы, которые в опросах признают свое разочарование укоренившейся коррупцией в Кишиневе. Они не согласны с тем как управлялся город Либеральной партией. Мэрия Кишинева рискует оказаться в руках социалистов, так как правый политический фланг разобщен, а электорат разделен между несколькими проевропейскими партиями. ДПМ приняла решение поддержать на досрочных выборах единого кандидата проевропейских сил. Мы поддержим человека, который заручится самой большой поддержкой правых партий. Соответственно, речь идет о ПДС, ЛП, ДА, НЕПМ. Мы готовы поддержать наших самых горячих критиков, если, конечно, они обладают неподкупностью и способностью управлять мэрией, - заявил лидер ДПМ.

В ДПМ рассказали, что делегировали заместителя председателя политформирования Владимира Чеботаря для участия в переговорах с другими проевропейскими партиями. Кроме того, Плахотнюк рассказал, что Демпартия выступает за проведение досрочных выборов согласно действующему законодательству, а слухи о намерении препятствовать их организации являются ложью.