13-летняя спортсменка стала чемпионкой страны по настольному теннису

Чемпионкой Молдовы по настольному теннису стала спортсменка в возрасте всего 13 лет. Александра Кирьякова является воспитанницей Дубэсарской школы настольного тенниса.

Она победила прошлогоднюю чемпионку, Екатерину Жибрик из Кишинёва, сообщает IPN.

Третье место заняла ещё одна бывшая чемпионка страны – Екатерина Шмигановская из Дубэсарь. Среди юношей первенствовал Владислав Урсу, второе место занял ещё один столичный спортсмен – Андрей Пуцунтикэ, а 3-е место досталось Вениамину Дубровину из Бэлць.

В парном разряде первое место заняли пары Ольга Близнец – Екатерина Шмигановская и Владислав Урсу – Андрей Пуцунтикэ. Наконец, в смешанном разряде победа досталась Андрею Пуцунтикэ и Виталине Брынза.