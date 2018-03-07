Реакция ПДС на заявление демократов: Плахотнюк подтверждает наличие альянса ДПМ–ПСРМ на выборах

Партия действия и солидарности называет лживыми заявления лидера Демократической партии о том, что ДПМ готова поддержать единого кандидата от проевропейских и правых партий. ПДС считает, что своими заявлениями Влад Плахотнюк подтверждает наличие альянса ДПМ–ПСРМ на выборах, передаёт IPN.

„Руководство ДПМ, следуя традиции поддерживать кандидата социалистов, и на этот раз хочет сделать победителем Чебана (Ион Чебан, лидер фракции ПСРМ в КМС, – прим. ред.) или любого другого, кто станет кандидатом от ПСРМ на пост примара. Их заявления лживы, что доказала президентская кампания, когда они хотели очернить единого проевропейского кандидата своей вредоносной поддержкой, в реальности поддерживая Додона всей своей административной и медийной машиной”, - отмечает ПДС.

Партия также заявляет, что она не ведёт переговоров с ДПМ ни по этой, ни по другим темам, и данная позиция была озвучена неоднократно и по разным поводам. ПДС напоминает, что „решение не вести переговоры и не сотрудничать с ДПМ и ПСРМ, виновными в бедственном положении страны, было принято на Съезде Партии действия и солидарности 10 сентября 2017 года”.

Во вторник, 6 марта, лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что у политформирования не будет своего кандидата на пост генпримара муниципия Кишинёв, но оно готово поддержать единого кандидата от проевропейских и правых партий. По его словам, единый кандидат от ПДС, ПППДП, ЛП и ЕНПМ, поддержанный ДПМ, имеет реальные шансы выиграть новые местные выборы в столице и нанести безоговорочное поражение социалистам