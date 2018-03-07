Купленные у Молдовы зенитные ракетные комплексы были проданы Украине в 30 раз дороже

Покупателем зенитных ракетных комплексов оказалась сомнительная компания «S-Profit» с офисом в Великобритании, но с корнями на Украине.

Сделка по продаже трех зенитных ракетных комплекса С-125 «Нева M1» завершилась летом прошлого года. Как раз в это время Национальный центр по борьбе с коррупцией рассматривал уголовное дело, открытое по факту «превышения власти или служебных полномочий» по вопросу о реализации трех ракетных комплексов. Почти два года спустя после открытия уголовного дела ни одно лицо не обладает процессуальным статусом.

Согласно данным, опубликованным Проектом по предупреждению организованной преступности и коррупции, компания «S-Profit» купила в Молдове три ракетных комплекса, заплатив за них 660 тысяч долларов США. Чуть позже эта же фирма предложила государственной украинской компании «Укринмаш» объект, схожий с купленным в нашей стране, но уже за 6 миллионов долларов США.

Два года назад произошла сомнительная сделка, осуществленная Министерством обороны (МО), в то время возглавляемым Анатолием Шалару, и Международным аэропортом «Маркулешты», через который были выставлены на аукцион три из четырех зенитных ракетных комплексов, принадлежавших государству.

Детали договора на 660 тысяч долларов США

Первоначально, 10 декабря 2015 г. Шалару подписал приказ, обязывающий начальника штаба Национальной армии в период с 14 по 24 декабря 2015 года организовать передачу из ведения МО в ведение Международного аэропорта «Маркулешты» трех зенитно-ракетных комплекса С-125 «Нева M1» «в целях укрепления материальной базы» предприятия. Через пять дней, 15 декабря 2015 года, приказом за подписью Игоря Кутие, заместителя начальника штаба Национальной армии, была создана комиссия, организовавшая передачу материальных ценностей с баланса МО на баланс ГП «Международный аэропорт Маркулешты». Хотя в приказе министра обороны уточнялось, что эти три ракеты передаются Аэропорту «Маркулешты» «в целях укрепления материальной базы», уже 25 декабря 2015 года предприятие объявило в «Официальном мониторе» (OМ), что 12 января 2016 года состоится аукцион «с молотка», на который будут вынесены три ракетных комплекса по цене 600 тысяч долларов США, что в тот период было эквивалентно 11,7 миллионам леев.

Первый аукцион был отменен, но позже, 16 февраля 2016 года он состоялся. Комплексы были проданы компании «S-Profit», которая оказалась единственной участницей конкурса, за 660 тысяч долларов США (по 220 тысяч за единицу). Деньги компания с офисом в Великобритании, управляемая украинцем, должна была заплатить в течение 20 дней, согласно договору, подписанному 16 февраля 2016 года украинцем Артемом Заборой со стороны фирмы «S-Profit», и Даном Унтурэ, в то время управляющим Международным аэропортом «Маркулешты». В соответствии с договором, три ракетных комплекса были оценены приблизительно в 471.700 долларов США, на сумму, установленную Торгово-промышленной палатой Республики Молдова; а если бы сумма, за которую был присужден товар, 660 тысяч долларов США, не была внесена в течение 20 дней, продавец мог бы отменить результаты аукциона. В то же время, покупатель имел право требовать 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки и несоблюдения обязательства по предоставлению объектов для таможенного оформления. Срок начинал течь с момента представления покупателем всех документов и разрешения на экспорт.

Дело находится на столе следователей НЦБК

16 марта 2016 года Михаил Кожокару, заместитель начальника Управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), направил в адрес МО запрос с просьбой дать ответы на ряд вопросов о законности операции. Министерство ответило на запрос НЦБК почти через месяц, 14 апреля 2016 года. Ответ был подписан полковником Виктором Пырцынэ, начальником Управления генеральной инспекции. Он проинформировал НЦБК о том, что эта процедура проходила в духе закона, и что три проданных комплекса ракет представляли собой «Станцию наведения ракет CHP-125 M», состоящую из кабины управления и антенного пункта, аппаратуры «Карат», ракетного пуска, транспортной и зарядной машины, станции подпитки, распределительной кабины и ремонтной кабины».

Виктор Пырцынэ, подготовивший ответ, уточнил, что сделка была законной, что он, по сути, был председателем Аукционной комиссии, созданной по приказу управляющего Международным аэропортом «Маркулешты» 22 декабря 2015 года, специально для продажи ракетных комплексов. Согласно протоколам аукционов, прошедших в январе-феврале 2016 года, Пырцынэ является лицом, предложившим отменить первый аукцион, а затем провести его повторно. Все решения в рамках Комиссии были приняты единогласно голосами пяти членов: Виктора Пырцынэ, Виталия Легалека, заместителя управляющего в то время Международным аэропортом «Маркулешты», и его коллегами – Дмитрием Алказом, страховым менеджером; Анатолием Патрашку, главным бухгалтером, и Сергеем Мацко, менеджером по безопасности полетов.

31 марта 2016 года НЦБК возбудил уголовное дело по факту продажи трех зенитных ракет, согласно ст. 328 Уголовного кодекса: «Превышение власти или служебных полномочий». Спустя почти два года у дела нет завершения, оно все еще находится на столе следователей НЦБК. «Чтобы установить стоимость объектов, выставленных на аукцион, была назначена финансовая инспекция. Недавно орган по уголовному преследованию получил отчет об инспекции, который должен быть рассмотрен в рамках дела. В настоящее время ни у одного лица нет процессуального статуса», – передали представители НЦБК. Они уточнили, что в период осуществления финансовой инспекции «все объекты были на месте, в Республике Молдова».

Сделка была заключена

Геннадий Мынэскуртэ, управляющий ГП «Международный аэропорт Маркулешты», утверждает, что три зенитно-ракетных комплекса покинули территорию Республики Молдова еще летом 2017 года, хотя в ведении НЦБК находится уголовное дело по данному факту. «Ракетные комплексы уже проданы и покинули страну. Фирма сразу же заплатила всю сумму. У нас была задержка по поставке товара на полтора года. Они предупредили нас о взыскании неустойки. Они вошли в ситуацию», – говорит управляющий Маркулештским аэропортом. Он утверждает, что объекты покинули Молдову как раз в период, когда Аэропорт перешел из ведения МО в ведение Министерства экономики и инфраструктуры, на основании постановления правительства.

«Сделка была заключена. По просьбе НЦБК она была проверена Финансовой инспекцией. Отклонений от законодательства установлено не было. Инспекция была еще в прошлом году, в мае. Если бы существовали препятствия, она бы не получила одобрения Министерства экономики, которое выдало разрешение на экспорт стратегических товаров. Без разрешения не было бы поставки. Выдана авторизация – заключена сделка. Все законно», – считает Мынэскуртэ.

Проект договора, по которому объект продается за 6 миллионов долларов США

«У вас просто не было возможности увидеть их на месте, посмотреть, как они выглядят. У всех складывается впечатление, что они невесть какие стратегические, но это не так. Им было более 40 лет, бывшие в употреблении, разукомплектованные. Они ни настолько не были укомплектованы. Поблагодарим Господа за то, что нашелся покупатель, потому что их ожидала бы та же участь, что и другие комплексы в Молдове», – сказал zdg.md управляющий Международным аэропортом Маркулешты.

«И Генеральная прокуратура контролировала, и НЦБК, и Счетная палата, и Финансовая инспекция. Я вам гарантирую, что все законно. Если бы были проблемы… были бы проблемы, вы бы услышали об этом, а Министерство экономики не выдало разрешение на экспорт», – заключает Мынэскуртэ.

В сентябре 2017 года ПБОПК (Проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) опубликовал расследование о продаже оружия из Украины в страны Африки, в том числе сделки через фирму «S-Profit». Авторы также сослались на сделку «S-Profit» с властями из Кишинева, отметив, что у них есть проект договора между «S-Profit» и «Укринмашем», государственной украинской компанией, специализирующейся на производстве и продаже оружия, в соответствии с которым компания с офисом в Великобритании должна была продать зенитный ракетный комплекс, аналогичный тому, который компания купила на аукционе, организованном «Международным аэропортом Маркулешты», за 6 миллионов долларов США, что в 30 раз больше, чем цена, по которой эти комплексы были приобретены. «Я не знаю этих тонкостей», – уточняет Геннадий Мынэскуртэ, управляющий аэропортом в Маркулештах.

Последует продажа МИГов

Свободный международный аэропорт «Маркулешты» расположен в шести километрах от Флорешт и в 150 километрах от Кишинева. Он был основан в январе 2004 года на базе бывшего советского военного подразделения, в настоящее время, имея гражданское назначение. Летом 2017 года он перешел в ведение Министерства экономики и инфраструктуры, которое в начале 2018 года объявило о предложении трансформировать его в «международный центр грузовых перевозок, содействующий обмену товарами и услугами между Европой, Азией, Африкой и Ближним Востоком».

Согласно информации с веб-сайта аэропорта, он, хотя и находится в ведении гражданского министерства, располагает своими самолетами и вертолетами. Геннадий Мынэсуркутэ утверждает, что сегодня на балансе учреждения находятся 6 МИГов, которые государство неудачно пыталось продать в 2010-2012 годах. «Мы решили выставить их на продажу. Они были выставлены на продажу в 2010-2012 годах, но не было покупателей. Теперь, вроде, есть, но я понял, что есть другие моменты и ограничения», – заключает управляющий аэропортом.