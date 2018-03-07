Сильвия Раду потребовала в резкой форме прекратить «политические баталии за примэрию Кишинева»

Сильвия Раду выступила с жестким обращения ко всем политическим лидерам, собирающимся вступить в борьбу за пост генпримара столицы.

Заявления ряда политических лидеров по поводу предстоящих выборов в Кишиневе вызвали резкую реакцию врио генпримара столицы Сильвии Раду. Свою позицию по этому поводу она выразила на своей странице в Facebook. По мнению градоначальницы, именно политика превратила примэрию в самое коррумпированное учреждение, в результате чего произошла полная деградация молдавской столицы.

- Я обращаюсь ко всем политикам, будь то Влад Плахотнюк, Майя Санду, Андрей Нэстасе, Ион Чебан, Дорин Киртоакэ или другие. Возьмитесь за руки, вы все из одного теста, оставьте в покое Кишинев. Пусть хотя бы столица останется гражданам. Получите осенью свой парламент, но прекратите политические баталии за примэрию Кишинева, - заявила Сильвия Раду.

На пост столичного градоначальника, по мнению Сильвии Раду, должны баллотироваться исключительно специалисты.

- Позвольте выдвинуться людям, у которых есть видение работы примара, опыт в управлении и администрировании. Не используйте эти выборы с целью распределения политических партий в примэрии, - заключила Сильвия Раду.