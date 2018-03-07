ДПМ не выдвинет собственного кандидата на выборах в Кишинёве

У Демократической партии не будет своего кандидата на пост генпримара муниципия Кишинёв, но она готова поддержать единого кандидата от проевропейских и правых партий. Об этом объявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк на брифинге для прессы, состоявшемся по окончании еженедельного совещания членов политформирования, передаёт IPN.

По словам Влада Плахотнюка, столичная примэрия рискует оказаться в руках Партии социалистов, потому что правые и европейские партии разобщены, а у граждан есть чёткая позиция относительно того, на какое направление следует ориентироваться. Лидер демократов утверждает, что единственным решением является согласование единого кандидата, обладающего незапятнанной репутацией и способностью управлять муниципальными делами.

По мнению политика, единый кандидат Партии действия и солидарности, политической партии Платформа „Достоинство и правда” (ППДП), Либеральной партии и Европейской народной партии, поддержанный ДПМ, имеет реальные шансы выиграть новые местные выборы в муниципии Кишинёв и нанести безоговорочное поражение социалистам. „Мы готовы поддержать даже самых яростных критиков Демпартии. Мы должны выступить единым фронтом, чтобы не потерять примэрию столицы”, - заявил лидер ДПМ.

Влад Плахотнюк отверг обвинения в том, что возглавляемая им партия своими действиями попытается отложить проведение новых местных выборов до осени, чтобы они состоялись одновременно с парламентскими выборами. Лидер Демпартии опроверг и то, что он, якобы, поручил правительству не выделять деньги на организацию выборов. „Позиция ДПМ заключается в том, что выборы должны пройти в предусмотренные законом сроки”, - сообщил Плахотнюк.

ППДП выдвинула Андрея Нэстасе в качестве своего кандидата на пост генпримара муниципия Кишинёв на новых местных выборах.