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Политика
ЛП не поддерживает идею выдвижения проевропейскими партиями единого кандидата
07.03.2018

Либеральная партия не поддерживает идею выдвижения проевропейскими партиями единого кандидата на пост генпримара муниципия Кишинёв. Согласно заявлению ЛП, „единый кандидат Влада Плахотнюка может быть согласован ДПМ только с теми партиями, с которыми она объединилась в Кишинёвском муниципальном совете против Дорина Киртоакэ”, передаёт IPN.

В своём комментарии в одной из социальных сетей Либеральная партия отмечает, что всего через два месяца после местных выборов 2015 года, по заказу Влада Плахотнюка, ДПМ, ПСРМ, ПКРМ, ЕНПМ и ППНП объединились в Кишинёвском муниципальном совете, чтобы заблокировать деятельность примара, в том числе путём организации референдумов по его отставке. По словам ЛП, видя, что они терпят неудачу, эти партии прибегли к его аресту и отстранению от должности путём назначения мнимой исполняющей обязанности примара.

„Когда ДПМ, ПСРМ и другие узурпировали власть в Кишинёве, спрашивал ли кто-то проевропейские партии о дальнейшей судьбе Кишинёва?!”, - отмечается в комментарии ЛП.


 
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