АО „Apă-Canal Chişinău” инициировало проект, призванный оптимизировать потребление воды и уменьшить расход

АО „Apă-Canal Chişinău”, совместно с компанией Orange, впервые инициировало проект „Smart Water. Meters solution”. Он направлен на повышение эффективности потребления воды за счет мониторинга объема используемой воды и онлайн передачи данных в информационную систему поставщика. Пилотная программа включает управление 102 счетчиками, установленными в квартирах в одном жилом доме в секторе Буюкань, передает IPN.

По словам организаторов, проект предлагает решения, призванные оптимизировать потребление воды и уменьшить расход с помощью современных технологий. „Умный город имеет в управлении интеллектуальные сети. Компания Orange запустила такой проект год назад в городе Хынчешть, но которая предполагает повышение эффективности уличного освещения путем применения умных решений”,- сказал генеральный директор Orange Moldova Жюльен Дюкарроз.

По его мнению, проект, инициированный совместно с поставщиком воды, является еще одним важным шагом, который призван поддержать местные органы власти и основную компанию по распределению воды в повышение эффективности потребления воды, путем внедрения простых решений управления. Это принесет больше пользы участникам, удобство, прозрачность и экономию ресурсов. „Через этот проект мы намерены поддерживать городское развитие и помогать местным властям в модернизации инфраструктуры столицы”, - отметил Жюльен Дюкарроз.

Поставщик воды отмечает, что внедренное решение предоставляет ряд преимуществ, таких как: удаленное считывание данных потребления для каждого счетчика воды, установленного в любом месте, в многоэтажных зданиях, промышленных предприятиях, в офисах. Кроме того, автоматическое выставление счетов-фактур для каждого пользователя в отдельности; снижение эксплуатационных затрат для поставщиков и повышение степени доверия конечных пользователей; выявление и устранение разницы в потреблении, указанного на счетчиках разветвлений и счетчиках конечных потребителей.

Речь идет и о полном отсутствии человеческого фактора, своевременной сигнализации некоторых неоправданных затратах, которые приводят к потерям с негативным последствием для зданий, публичной или частной сферы, а так же своевременной сигнализации о неисправностях счетчиков.

„Сегодня мы добились хорошего результата в отношении разницы в объеме. Мы делаем важный шаг в реализации программы по установке счетчиков с дистанционным считыванием данных. Расчет потребления воды является эффективным инструментом управления и доказательством социальной ответственности за окружающую среду”, - заявила генеральный директор АО „Apă-Canal Chişinău” Вероника Херца.

Это технологическое решение стало возможным благодаря партнерству, установленному Orange с компанией Maddalena из Италии – производителя счетчиков для воды и теплоэнергии, которая покрыла 50% от стоимости счетчиков.