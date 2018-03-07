Населенные пункты Молдовы давно объединились с Румынией посредством совместных проектов

Населенные пункты, которые подписали заявления об объединении с Румынией, давно сделали объединение через побратимство с населёнными пунктами из Румынии, а так же путем реализации совместных проектов на местном уровне, в том числе путем сотрудничества в финансовом, культурном, спортивном или художественном плане. Об этом заявил примар Капаклия района Кантемир Алексей Бусуйок в ходе пресс-конференции в IPN, передает IPN.

Примар отметил, что он реально смотрит на веще и понимает, что объединение делается постепенно и при наличии политической воли. „Мы давно открыли границы через проекты, которых мы реализуем вместе с Румынией. За всем этим остается политическая часть, которую сложнее реализовать”, - заявил Алексей Бусуйок. Он добавил, что местные избранники не получили никаких денег за подписание данного заявления, как пишут некоторые люди в социальных сетях.

Примар Питушка района Калараш, населенного пункта, подписавшего декларацию об объединение с Румынией, Ионела Лозован отметила, что молдаванам с детства внушается нелюбовь к румынам и им прививается дискриминационное поведение по отношению к ним. „Большинство людей, с которыми я говорю, выступают за объединение, но есть и молодые люди, которые говорят, что им Румыния не нужна. Однако должны объединиться все. Люди должны осознать, что рядом с Румынией нам будет лучше”, - сказала Ионела Лозован.

Писатель Николае Дабижа отметил, что Республика Молдова - это „тот хвост ящерицы, к которому ящерица не приросла”, в итоге став несостоявшимся государством. „Только через Объединение с Румынией мы будем иметь независимость и военный нейтралитет, а Россия вынуждена будет забрать армию и уйти отсюда”, - сказал Николае Дабижа.

Научный сотрудник Академии наук Молдовы Штефан Софронович отметил, что Республика Молдова как ребенок, которого украла у матери Румынии мачеха Россия, которая держит его в сфере своего влияния. „Объединение является для нас святым делом, потому что румынский народ - это единственный народ в Европе, который был разделен по воле России”, - сказал Штефан Софронович.

Согласно унионистским движениям, до сегодняшнего дня 94 населенных пунктов Республики Молдова подписали символическое заявление об объединении с Румынией.