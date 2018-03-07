Каковы будут результаты парламентских выборов в этом году? Вот сценарий, прогнозируемый бывшим лидером партии!

В интервью для ТРИБУНА бывшего вице-премьера, вице-спикера, журналиста и председателя Христианско-демократической народной партии Юрия Рошку спросили: «Каким вы видите 2018 год с политической точки зрения, и ждут ли нас сюрпризы?».

«Бурным, с острыми конфликтами между политиками, которые постоянно разжигают конфликты из-за противоположных интересов таких великих держав как США и Россия. В политике всегда бывают сюрпризы, даже, несмотря на то, что почти всегда участники и цели прекрасно всем известны.

Очень часто бывают резкие повороты событий, которые полностью меняют картину в стране».

Вместе с тем, на вопрос, каковы будут результаты парламентских выборов этого года, Юрий Рошка ответил, что, скорее всего, не будет комфортного большинства из депутатов одной партии. «После этого снова последуют продолжительные, изматывающие и контрпродуктивные переговоры по созданию правящего большинства.

Это приведет к экономическим, и не только, потерям. Такого кризиса можно избежать, только если ПСРМ удастся получить большинство, и совместно с президентом Игорем Додоном назначить новое, дееспособное и стабильное правительство», — отметил Рошка.

Андриана Кептине