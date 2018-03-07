Нашли ли Вы общий язык с врио примара Сильвией Раду?

Вице-примар Кишинэу Руслан Кодряну ответил на следующий вопрос: Нашли ли Вы общий язык с временно исполняющей обязанности генерального столичного примара Сильвией Раду?

«Я нахожу общий язык со всеми, кто действует на благо граждан. Мы оба понимаем серьезность положения в столице и вместе каждый в своей сфере ответственности пытаемся улучшить деятельность муниципалитета», — ответил Кодряну.

Также Руслана Кодряну просили, как он оценивает содействие между руководством примэрии и МСК.

«Традиционно, эти отношения всегда были сложными. Это из-за человеческого фактора, а также из-за несбалансированного законодательного урегулирования этих отношений. Также должен признать, что мне удалось конструктивно сотрудничать с МСК», — отметил вице-примар.

Андриана Кептине