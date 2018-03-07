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В Кишинев приехала заместитель помощника Госсекретаря США
07.03.2018

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк совершает трехдневный визит в Кишинев.

Как говорится в пресс-релизе посольства США в Молдове, Бринк будет находиться в Кишиневе с 6 по 8 марта « целью поддержки выбранного Молдовой европейского пути и для поощрения процесса внедрения ключевых реформ, необходимых для достижения этой цели».

Сообщается также, что Бриджит Бринк встретится с представителями правительства, гражданского общества и с оппозиционными лидерами.

«В качестве Специального представителя Соединенных Штатов в рамках переговорного процесса в формате «5+2», заместитель помощника госсекретаря США Бринк призовет Молдову продолжить прогресс в переговорах по приднестровскому урегулированию», - отмечается в пресс-релизе посольства США в Молдове


 
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