Сильвия Раду и Габриела Фиря утвердили план сотрудничества между мэриями Бухареста и Кишинева

План сотрудничества между мэриями Бухареста и Кишинёва утвердили сегодня Габриела Фиря и Сильвия Раду. Они также обсудили ремонт первого роддома и лицея имени Михая Эминеску.

"Хотим поддержать работы по модернизации детского отделения в первой больнице. Мы также будем участвовать в реставрации и обновлении лицея имени Михая Еминеску", - сказала мэр Бухареста Габриела Фиря.

"Мы детально обсудили план управления муниципальными предприятиями. Нужно экономить средства из общественных фондов и вкладывать их в проекты, направленные на благо граждан", - сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

В конце совместной пресс-конференции градоначальницы обменялись подарками.

Три недели назад в Бухаресте градоначальницы подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Они предусматривают предоставление Кишинёву двух автобусов и открытие маршрута, охватывающего исторические достопримечательности. Кроме того, молдавские врачи смогут пройти обучение в больницах Румынии, а молдавские школьники отдохнут в детских лагерях соседней страны.