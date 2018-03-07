Вырежи и накажи: Прецедент в Молдове создан - теперь каждый может наказать обидчика за оскорбление в соцсетях

Если вы правы и грамотно все делаете, вероятней всего, что дело вы выиграете и получите компенсацию [пошаговая иструкция]

Осенью прошлого года историк Руслан Шевченко на своей странице в соцсетях написал, что бывший замминистра иностранных дел политолог Валерий Осталеп является агентом российских спецслужб. Валерий Осталеп подал на историка в суд. И выиграл! Теперь Руслан Шевченко обязан попросить у Валерия Осталепа прощения, написать опровержение своего заявления, а также выплатить 15 тысяч леев.

- Из этих денег 7 тысяч леев он должен будет выплатить мне, а 7 тысяч леев пойдут на покрытие других расходов: адвокатов и так далее. Я ранее сказал, что ему придется раскошелиться на 10 тысяч леев, но они превратились в 15 тысяч за счет того, что добавились судебные расходы. Из этих денег половина уйдет на счет психиатрической больницы, - заявил корреспонденту «Комсомолки» Валерий Осталеп.

В общем, прецедент создан. Кстати, судебное разбирательство длилось около четырех месяцев. Таким образом, теперь у людей, которые хотят защитить свою честь и достоинство, есть пример для подражания. Мы попросили Валерия Осталепа рассказать, как пошагово действовать в такой ситуации.

Пошаговая инструкция: Как наказать обидчика

На самом деле все просто, - говорит «Комсомолке» Валерий Осталеп. Если кто-либо вас в какой-то форме публично оскорбил в соцсетях или в СМИ, и вы считаете, что это клевета или это наносит ущерб вашей репутации, то в таком случае нужно в первую очередь обратиться к самому человеку, но с официальным письмом, а не просто через мессенджер какой-то. Нужно написать на его домашний адрес письмо с четким изложением сути ваших претензий, с чем вы не согласны. Также нужно указать вашу просьбу о том, чтобы он попросил у вас прощения и, соответственно, убрал свой текст или опроверг сказанное им, в зависимости от того, как вы это видите. У человека в таком случае есть возможность в течение определенного времени исправить свою ошибку.

Если же он не отвечает или настаивает на своем, в таком случае вы обращаетесь в суд. Я, конечно, не рекомендую это делать самостоятельно. Это мой искренний совет. Нужно использовать профессиональных адвокатов. Они у нас в стране уже есть. Да, это чуть дороже стоит, хотя, надо сказать, это не так уж дорого. Зато это будет сделано грамотно, без ошибок, потому что в этом деле необходимо делать все грамотно, как прописано в законе. Каждый может найти адвоката, это не такая большая проблема.

После этого непосредственно начинаются судебные разбирательства. Они, в принципе, длятся совсем недолго, думаю, в среднем за 2-3 месяца это можно решить. Наше дело мы затянули, потому что мы создавали прецедент, и нам было интересно посмотреть со всех сторон, как это функционирует. Некоторые заседания затягивались, не специально, но с целью рассмотреть, как можно использовать ту или иную процедуру по защите чести и достоинства.

Я абсолютно убежден, что даже с нашей юридической, судебной системой, к которой у меня лично доверие как таковое нулевое, но если вы правы и вам нанесли оскорбление, если все грамотно сделать с участием адвоката, то правда обязательно будет на вашей стороне. Судьи понимают, что они не могут называть черное белым.

Другой вопрос, во сколько это оценивается, это самый щепетильный момент. В Молдове еще нет традиции выплаты каких-то серьезных сумм за оскорбления. Кроме того, ввиду экономических показателей по стране, конечно, надеяться на большие суммы не стоит. Но в моем случае речь шла не о деньгах. Но даже при этом я абсолютно удовлетворен этой суммой, которая для Шевченко является существенной, ему это очень неприятно с финансовой точки зрения. В том числе по этой причине я убежден, он 10 раз подумает, прежде чем еще кого-то оскорбить.

Ваши судебные расходы будут зависеть от договоренности. Расходы на адвоката могут составить от 5 до 10 тысяч леев, но если вы выиграете, расходы понесет ваш оппонент.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ

Валерий Осталеп и Руслан Шевченко