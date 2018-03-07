Сколько средств вернули обанкротившиеся банки

Banca de Economii, Banca socială и Unibank смогли вернуть к началу марта со времени отзыва у них лицензии (16.10.2015 г.) немногим более 1,101 млн. леев из предоставленных им с ноября 2014 по октябрь 2015 гг. Нацбанком под государственные гарантии экстренных кредитов на 14,122 млрд. леев.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные минфина, Banca de Economii вернул государству 338,04 млн. леев из полученных 9,273 млрд., Banca Socială - 459,84 млн. леев из 2,7 млрд., а Unibank - 303,2 млн. леев из 2,148 млрд.

Сами банки, пострадавшие от "кражи века" и вывода из них в результате крупных мошеннических сделок более $1 млрд., сумели восстановить 1,036 млрд. леев в результате взыскания долгов с клиентов (587,02 млн.), продажи активов (174,54 млн. леев) и перешедших к банкам в собственность активов должников (91,68 млн.), а также других процедур, таких как исполнительные листы, процедуры банкротства (183 млн. леев).

Как сообщал ранее "ИНФОТАГ", после кражи миллиарда его перевели в госдолг, против чего до сих пор выступает оппозиция и лично президент, бывший лидер Партии социалистов Игорь Додон. Расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные органы Молдовы и финансовые детективы из агентства Kroll (США). По его данным, в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank переведено на банковские счета за рубеж как минимум $600 млн., в том числе в Россию $200 млн., Эстонию - $58 млн., Кипр - $41 млн. Эти деньги с помощью международных исков предстоит отсудить и вернуть в Молдову.