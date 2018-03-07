Эксперт: Плахотнюк 2 уйдет с политической арены в ноябре-декабре 2018 года

Политический обозреватель, Виталий Андриевский опубликовал политический анализ, в котором пытается найти ответ на вопрос: Займет ли Влад Плахотнюк вакансию национального лидера и стратега?

Он напоминает, что раньше писал «о Плахотнюке 1, то есть о том периоде, когда он в основном занимался бизнесом, а также о Плахотнюке 2, когда он вошел в большую политику и стал лидером правящей партии, одним из ведущих политиков Молдовы».

«В этом материале речь пойдет о Плахотнюке 3. А точнее сказать, о возможном становлении Плахотнюка 3, о его политической судьбе. По моему твердому убеждению, Плахотнюк 2 уйдет с политической арены в ноябре-декабре 2018 года. А после этого рубежа появится Плахотнюк 3, или в молдавской политике не останется политика по фамилии Плахотнюк», — пишет эксперт.

Редакция решила переопубликовать ниже материал целиком в оригинале:

Влад Плахотнюк 3. Займет ли он вакансию национального лидера и стратега?

В свое время мне приходилось писать на тему «Плахотнюк «До» и Плахотнюк «После». Желающие могут найти эти публикации. Условно говоря, речь шла о Плахотнюке 1, то есть о том периоде, когда он в основном занимался бизнесом, а также о Плахотнюке 2, когда он вошел в большую политику и стал лидером правящей партии, одним из ведущих политиков Молдовы.

В этом материале речь пойдет о Плахотнюке 3. А точнее сказать, о возможном становлении Плахотнюка 3, о его политической судьбе.

По моему твердому убеждению, Плахотнюк 2 уйдет с политической арены в ноябре-декабре 2018 года. А после этого рубежа появится Плахотнюк 3, или в молдавской политике не останется политика по фамилии Плахотнюк.

Чем, по моему мнению, Плахотнюк 3 должен отличаться от Плахотнюка 2.

Плахотнюк 2 – это менеджер

Влад Плахотнюк сегодня занимается решением многих проблем в Молдове. На мой взгляд, занимается достаточно профессионально и эффективно. Это не означает, что в его работе нет недостатков, просчетов. И о них мы еще будем говорить, в том числе и в этом материале. Но нужно признать, что Влад Плахотнюк, как координатор правящего большинства, взял на себя ответственность за положение дел в Молдове и достаточно твердо и последовательно идет к поставленным целям. А цели эти конкретны и понятны.

Во-первых, навести в стране порядок, стабилизировать политическую ситуацию.

Во-вторых, достичь успехов в экономической и социальной сферах, повысить благосостояние граждан.

В-третьих, нанести удар по коррупции, реформировать страну на основе опыта стран ЕС и на базе европейских ценностей.

В-четвертых, наладить хорошие отношения со странами-соседями: Румынией и Украиной, с ЕС и США. Попытаться убедить Россию считаться с Молдовой как с равноправным партнёром.

За два года нахождения у власти сделано было действительно многое. Чтобы не быть голословным, отсылают читателей к статье автора из Германии: «Почему я на выборах буду голосовать за ДПМ. Позиция гражданина Молдовы, проживающего в Германии» (https://ava.md/…/21/pochemu-ya-na-vyborah-budu-golosovat-za/ )

Эксперт, выходец из нашей страны, сохранивший молдавское гражданство, проанализировал ситуацию в Молдове и пришел к убеждению, что именно ДПМ и Влад Плахотнюк начали выводить республику из кризиса.

В этом материале достаточно подробно описываются достижения команды Влада Плахотнюка. И вот, дополнительно к тому, что говорится в этой статье, последняя новость: за первые два месяца текущего года налоговые поступления в консолидированный бюджет превысили пять миллиардов леев. Это на 20% больше, чем в тот же период 2017. Это говорит о том, что хорошие темпы, взятые в 2016-2017 гг., наращиваются.

Действительно, сделано многое. Для вчерашнего дня – это очень хорошо. Для сегодняшнего – просто хорошо. А для завтрашнего, всего этого будет явно недостаточно.

Настало время поговорить о проблемах и перспективах.

Частично я уже озвучивал некоторые проблемы в своих предыдущих статьях и выступлениях на телевидении, о других поговорим впервые.

Что мешает развитию Молдовы

Первое. Отсутствие внятной и продуманной политики по развитию человеческого капитала. У Молдовы нет современной системы подготовки кадров, как в высшем, так и в среднем специальном образовании. Отсюда низкая квалификация рабочих кадров. Есть значительные проблемы в здравоохранении. Не все благополучно с развитием культуры. А это составляющие части формирования человеческого капитала, который в современном мире является главным национальным богатством.

Второе. Отсутствие социальных лифтов, особенно для молодого поколения. В том числе и для тех, кто не хочет связывать свою жизнь с какой-либо партией. Глядя на кадровые перестановки в системе власти, ясно, что ДПМ черпает специалистов из того же «кадрового карьера», из которого до них черпали АДПМ, ПКРМ и ЛДПМ. Снова ставка на одних и тех же людей. Да, среди них есть хорошие профессионалы. Но груз прошлых ошибок довлеет на многих из них, они будут бояться рисков, будут множество раз перестраховываться. И в конечном итоге мы увидим типичный бюрократический подход: шаг вперед и два шага назад.

Не буду скрывать, я симпатизирую некоторым членам правительства. Это Тэнасе, Габурич, Лянкэ, Жиздан. Сегодня каждый из них на своём месте. Это наиболее подготовленные профессионалы своего дела. Но готовы ли они взять на себя полную ответственность за порученный им участок работы, если нужно пойти на риски и идти до завершения реформ столько, сколько хватит сил, а потом еще столько, сколько нужно, чтобы добиться поставленных целей? Пока не могу дать ответа на эти вопросы. Буду судить по их делам.

Но в любом случае, им, а также другим министрам, премьер-министру, Владу Плахотнюку должны дышать в спину новые кадры, из нового поколения. Но где эти кадры?

Неужели за пределами этого «кадрового карьера» нет умных, грамотных, профессиональных и перспективных людей?

А где кадровый резерв самой ДПМ, в том числе из числа их сторонников? Где программа поиска и подготовки «Лидеров Молдовы»? Будем надеяться, что может быть одномандатная система станет тем социальным лифтом, с помощью которого смогут совершить кадровый рост граждане, желающие работать на страну.

Наш институт также возлагает на это надежды и намерен поддержать Альянс независимых беспартийных кандидатов, если таковой будет создан. Разговоры, во всяком случае, на этот счет ведутся.

Третье. Отсутствие настоящей конкуренции в бизнесе. Близкие к власти предприниматели начинают монополизировать некоторые сферы – это производство и сбыт зерна, орехи, грузовые перевозки и т.д. Для одних «полная свобода бизнеса», а для других «недремлющее око закона». Большинство предпринимателей за здоровую конкуренцию, против коррупции. Но без равенства всех перед законом не будет по-настоящему свободного бизнеса, не будет развития. Бизнес хочет равенства прав, реальной справедливости. Пока, по мнению части бизнесменов, этого нет. Во всяком случае, в полном объеме.

Четвертое. Реальность и необратимость реформ во всех сферах.

Чего люди ждут от реформ? Люди ждут, что в экономике будет меньше государства, в бизнесе будет меньше проверок, меньше запретов, меньше разного рода разрешений, больше прав и свобод. Меньше будет разговоров о приватизации, а больше приватизации. Меньше разговоров о возвращении мигрантов, а больше программ и проектов для возвращения мигрантов. Меньше разговоров о том, что будет делаться, а больше реальных дел. И это должно быть не в будущем, а здесь и сейчас.

Пятое. Все опросы показывают, что граждане потеряли веру в судебную систему, не верят прокурорам и полицейским. И вернуть эту веру можно только одним путем – построить правовое государство. А для этого нужно вновь вернуться к реформам в этой сфере. Может быть, стоит провести эксперимент по выборности судей и прокуроров, хотя бы через специальных выборщиков (консильеры при примэриях, примары, районные советники и т.д.)?

Шестое. Пора прекратить разговоры о цифровой революции, а начать введение блокчейна в госуправлении. Заменить некоторые функции государства, выполняемые сегодня громоздким бюрократическим аппаратом, на онлайн-сервисы. Как правильно отметил один известный эксперт, наличие политической воли к развитию цифровых технологий, их распространению может содействовать унификации и упрощению взаимодействия граждан с властью в самых разных сферах, облегчению доступа к услугам в таких сферах, как образование и здравоохранение. Для предприятий это также позитивный знак, означающий надежду на более прогрессивные и прозрачные отношения с надзорными и контролирующими органами, снижение коррупционных рисков и административного давления.

Плахотнюк 3 — национальный лидер и стратег

Сегодня в Молдове нет национального лидера. А опыт многих стран, в том числе и развитых, показывает, что любая страна нуждается в лидере. В Европе такими лидерами являются Макрон и Меркель. В Китае — Си Цзиньпин. В Сингапуре был Ли Куан Б.

Не сомневаюсь, что Молдове также нужен лидер, который мог бы объединить страну и людей на идеях созидания и развития.

Может ли Влад Плахотнюк стать таким лидером?

Давайте начнем с попытки разобраться, а есть ли у него соответствующие качества для того, чтобы стать национальным лидером, способным выработать стратегический путь развития Молдовы.

Если говорить о воли и требовательности к себе и другим, о целеустремленности, желании и умении добиваться поставленных целей, об умении руководить командой, то в этом сомнений нет даже у его ярых оппонентов. Всеми этими качествами он обладает.

Есть ли у него понимание национальных интересов Молдовы? Судя по той политике, которую проводит власть последние два года Плахотнюку понятны национальные интересы Молдовы и он последовательно проводит курс на евроинтеграцию, стремится внедрить в стране европейские ценности.

Соответствует ли он по своим моральным качествам роли национального лидера? Вопрос достаточно субъективный. И кто и как будет оценивать эти качества?

Люди, знающие Влада Плахотнюка, уверены, что он человек слова, считают, что он никогда не бросает в беде членов своей команды. Отмечают, что он хороший семьянин, заботливый сын, муж и отец. Это достойные моральные качества? Наверное, да.

С другой стороны, отмечают его жесткость, некоторые даже говорят о жестокости. Особенно к тем политическим оппонентам, которые, по его мнению, переступили красную черту в политической борьбе. Есть и другие критические замечания в его адрес.

В связи с этим вспоминаются некоторые исторические фигуры, которые попали в категорию национальных лидеров. К примеру, Штефан чел Маре. Историки могут доказать, что он отнюдь не был белым и пушистым. То же можно сказать о Черчилле, Ли Куан Ю, Дэн Сяопине и т.д.

Что касается стратегического мышления, видения перспектив развития Молдовы, то необходимый опыт для осмысления этих процессов у Влада Плахотнюка появился. Сегодня важно этот опыт дополнить интеллектуальной командой, советниками. Речь идет не об экспертах, или тех, кто называет себя экспертами, а о людях уровня Лешека Бельцеровича, Алексея Кудрина, Тони Блэра и т.д., имеющих большой практический опыт реформ, решения сложнейших политических и экономических задач.

Что мы ожидаем от Плахотнюка 3?

1. Запуска национального проекта «Развитие человеческого капитала». Модернизации образования и здравоохранения.

2. Реформирования правоохранительной и судебной системы: суды, прокуратура, полиция.

3. Реализации комплекса мер по борьбе с коррупцией.

4. Вывода государства из экономики, свободы бизнеса. Это может открыть новые перспективы в развитии экономики.

5. Технологического развития Молдовы. Реализации проекта «Цифровая революция».

6. Запуска социальных лифтов, ставки на молодое поколение, особенно на тех, кто прошел обучение или работал за границей.

7. Модернизации государственного управления

8. Развития регионов и населённых пунктов

9. Реализации проекта «Дороги Молдовы»

Если все это свести к одной идеи, то она звучит примерно так «Молдавский прорыв». Сможет Влад Плахотнюк предложить и реализовать этот амбициозный проект – есть шанс стать национальным лидером, войти в историю Молдовы, на лучшие её страницы.

В заключении.

Такого рода амбициозный проект необходим не только для того, чтобы вокруг созидательной идеи объединить народ. Он нужен и с чисто прагматичных целей.

Сегодня перед Владом Плахотнюком стоит цель не только реализовать намеченные планы, но и выиграть выборы, чтобы иметь возможность завершить задуманное. А для этого нужно еще минимум 3-4 года.

И в связи с выборами хочу напомнить, что, как это не парадоксально, у большинства избирателей чувство признательности за проделанную властью работу не всегда служит мотивом отдать свой голос за того, кто её исполнил. В будущем эту работу наверняка оценят потомки, но не избиратели сегодня. Граждане голосуют не за «хороший отчет», а за хорошую, привлекательную перспективу. И эту перспективу нужно показать избирателям…