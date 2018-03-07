Поддержка ДПМ единого кандидата между обманом и политической искренностью

Проевропейские оппозиционные партии считают, что решение Демократической партии о предоставлении поддержки единому кандидату проевропейских и правых партий на должность генерального примара муниципия Кишинев является обманом, продиктованным отсутствием собственного кандидата. Демократы утверждают, что речь идет об искреннем порыве и политической солидарности между силами, которые хотят продолжения европейского курса страны. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

Вице-председатель Партии действия и солидарности Михай Попшой заявил, что объявленное ДПМ решение это не что иное, как обман. „Мистификация, которую мы уже видели, так что это даже не оригинально. Демократическая партия не имеет хорошего кандидата и не имеет ни одной оригинальной стратегии, они повторяют то, что сделали на президентских выборах: они протянули руки, пытались обнять проевропейского кандидата, чтобы задушить его в этом ядовитом объятии”, - сказал Михай Попшой. По его словам, то же самое демократы пытаются сделать и в случае досрочных муниципальных выборах, и нет сомнений, что эта стратегия используется для того, чтобы помочь кандидату-социалисту, как произошло на президентских выборах.

Генеральный секретарь Партии „Платформа достоинство и правда” Кирилл Моцпан считает, что ДПМ привыкла навязывать повестку дня, а ППДП, объявив Андрея Нэстасе в качестве кандидата на досрочных местных выборах, перевернула все планы демократов. „Платформа достоинство и правда имеет свой собственный календарь, свою программу, у нас есть соглашение о сотрудничестве с ПДС, которая является развивающейся партией и с которой у нас очень хорошие отношения”, - отметил Кирилл Моцпан.

Пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталие Гамурарь заявил, что решение о поддержке кандидата от проевропейских сил на досрочных местных выборах не было принято после того, как Андрей Нэстасе был объявлен кандидатом ППДП на этих выборах. Виталие Гамурарь отметил, что в действиях ДПМ речь не идет об отсутствии кандидатов, и претендент, которого партия поддержит, не будет предложен демократами.

Демократическая партия Молдовы объявила во вторник, 6 марта, что не будет выдвигать на досрочных выборах кандидата на пост генерального примара муниципия Кишинев, но готова поддержать единого кандидата проевропейских правых партий.