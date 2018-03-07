Экс-министр: Если Киртоакэ не окажется за решеткой, он будет яростно агитировать за кандидата либералов

Несомненно, избранный народом, и теперь ушедший в отставку примар Дорин Киртоакэ, если не окажется за решеткой, будет яростно агитировать за кандидата либералов. Об этом пишет в своем блоге бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры, либерал Юрий Киринчук.

По его словам, «кандидат от ЛП выйдет во второй тур выборов, и точно как во времена коммунистов, одержит победу над представителем социалистов». «Как поступит ДПМ, у которой нет ни единого шанса в столице? Поддержит ли кандидата либералов или поступит как во втором туре президентских выборов, сыграв на стороне Додона? А как поступят Бэсеску и ПНЕ? Очевидно, поддержат кандидата унионистов на должность примара Кишинэу», — пишет он.

Бывший министр отмечает, что «именно провалившийся референдум поднял большую проунионистскую волну в Кишинэу, особенно после того как г-жа Раду заявила, что в Кишинэу «проживают представители многочисленных национальностей». Последствия этого высказывания могут оказаться фатальными, потому что лидер ДПМ Влад Плахотнюк на встрече с румынскими евродепутатом и сенатором Анди Кристя и Титусом Корлэцяну заявил: «Мы ощутили плечо Румынии в самый трудный для нас момент. Это не забывается. В 2016 году, похоже, Румыния была единственной страной, которая верила в Республику Молдова. Мы ценим Вашу поддержку», — пишет Киринчук.

Он также отмечает, что «более того, Раду была принята в Бухаресте примаром Фирей». «Они подписали и документ о сотрудничестве, а Фиря, в напоминание о Столетии объединения подарила Раду ию. Интересно, повторит ли Раду слова о «многочисленных национальностях в Кишинэу» и на встрече в Кишинэу в марте? Оденет ли она ию, подаренную Фирей? Итак, в Бухаресте сложилось двоякое мнение о молдавской власти, и это не пройдет без последствий», — считает экс-министр.

По его мнению, «искушение отложить выборы, чтобы позволить г-же Раду «проявить» свои качества менеджера велико, но существует Совет Европы, Европейский союз и США, которые пристально следят за соблюдением демократических принципов. В случае, если ими пренебрегут, власть может распрощаться с мыслями о кредитах, которых они ждут как кислородную подушку», — пишет он.

Кристина Пендя