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Экономика
В Молдове женщины зарабатывают на 14% меньше мужчин
07.03.2018

В Молдове женщины учатся больше, живут дольше, а зарплаты и пенсии получают меньше, чем мужчины. Об этом говорят данные официальной статистики. 

На сто женщин в нашей стране в среднем приходится 93 мужчины. А живут женщины в среднем на восемь лет дольше мужчин.

Высшее образование имеют 27% представительниц прекрасного пола. У мужчин этот показатель на 6% меньше. К тому же они чаще бросают университеты - таких почти 23 с половиной процентов, или на семь процентов больше, чем женщин. 

Работающих мужчин в нашей стране 43%, женщин - 39. На руководящих должностях мужчин на 6% больше, чем женщин, а разница в зарплате составляет 14% в пользу представителей сильного пола. 

Выше у них и пенсии - почти на 800 леев.


 
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