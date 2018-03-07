Молодые матери получат комплекты для новорожденных

С 1 июня 2018 года, при рождении ребёнка, семье может быть предоставлен набор предметов, необходимых малышу в первые месяцы жизни. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вынесло на обсуждение общественности проект решения об утверждении Положения об обеспечении семей принадлежностями при рождении детей, передаёт IPN.

Бенефициарами будут не только молдавские граждане, но и иностранцы, проживающие в Молдове и отвечающие условиям, указанным в Законе об интеграции иностранцев от 27 декабря 2011 года.

Набор принадлежностей будет содержать десять предметов, каждый – в одном экземпляре. Речь идёт о детском боди, штанишках, водолазке, шапочке, носках, одеяльце. Также будут предоставляться комплект нижнего белья и косметический набор, состоящий из шампуня, пены, детского масла и влажных салфеток, одна игрушка и коробка, в которую они будут упакованы. Все эти предметы будут отечественного производства, с набивкой в национальном стиле.

В Положении также устанавливаются требования к поставщикам этих изделий. Отечественные производители должны производить эти предметы из материалов, не представляющих опасности для здоровья детей и окружающей среды, их цвета должны быть нейтральными, подходящими для девочек и для мальчиков соответственно.

Процедура, посредством которой эти наборы предметов будут попадать в семьи новорождённых, проста. С этой целью будет выбран экономический оператор, ответственный за хранение, сортировку, упаковку и распределение этих предметов, на основании подписи, между государственными и частными медицинскими учреждениями страны, имеющими родильные отделения или предоставляющими перинатальные услуги. В свою очередь, учреждения будут передавать эти наборы семьям.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что таким способом власти намерены улучшить демографическую ситуацию в Молдове. Согласно статистике, число новорождённых сокращается год от года. Например, в 2017 году родились 3 343 ребёнка, что на 8,9% меньше, чем годом ранее.