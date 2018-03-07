Нацбанк Молдовы получил окончательный отчет расследования Kroll

Национальный банк Молдовы вечером 6 марта получил окончательный отчет компаний Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании крупного банковского мошенничества, передает Noi.md.

По сообщению Центробанка, документ содержит информацию о мошенничестве, которое привело к неплатежеспособности трех банков в Молдове: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Отчет вместе с оперативными данными об отслеживании похищенных фондов будет передан на следующей неделе следственным органам Молдовы представителями Kroll в соответствии с процедурами, согласованными с международным консорциумом.

Следует отметить, что 21 декабря 2017 г. на веб-сайте НБМ был опубликован синтез отчета о расследовании, в котором раскрывается, как были украдены деньги, а также указаны страны, через которые они проходили или являлись конечным пунктом назначения. Синтез доступен на английском и румынском языках.

Представители компаний Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность к дальнейшему сотрудничеству с молдавскими органами по расследованию для поддержки усилий по возврату похищенных активов на международном уровне, а также для укрепления доказательной базы в инициированных внутренних процедурах