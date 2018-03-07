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Здоровье
Заболеваемость гриппом превысила эпидемиологический порог
07.03.2018

Количество зарегистрированных в стране случаев острых респираторных вирусных инфекций превысило эпидемиологический порог.
Как сообщают в Национальном агентстве общественного здоровья, на прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ составил 387 случаев на 100 тысяч населения, в то же время порог равен 312-ти. 

По данным статистики, гриппом с начала зимы заболели 532 человека, что почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Врачи считают такой уровень заболеваемости средним. 

В соседних странах ситуация гораздо серьезнее. В Румынии от осложнений, вызванных гриппом, скончались 82 человека. В Украине на конец февраля эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен более чем на 30%.


 
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