Заболеваемость гриппом превысила эпидемиологический порог

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Здоровье
Количество зарегистрированных в стране случаев острых респираторных вирусных инфекций превысило эпидемиологический порог.
По данным статистики, гриппом с начала зимы заболели 532 человека, что почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Врачи считают такой уровень заболеваемости средним.
В соседних странах ситуация гораздо серьезнее. В Румынии от осложнений, вызванных гриппом, скончались 82 человека. В Украине на конец февраля эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен более чем на 30%.
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