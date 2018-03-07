Заболеваемость гриппом превысила эпидемиологический порог

Количество зарегистрированных в стране случаев острых респираторных вирусных инфекций превысило эпидемиологический порог.

Как сообщают в Национальном агентстве общественного здоровья, на прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ составил 387 случаев на 100 тысяч населения, в то же время порог равен 312-ти.

По данным статистики, гриппом с начала зимы заболели 532 человека, что почти вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Врачи считают такой уровень заболеваемости средним.

В соседних странах ситуация гораздо серьезнее. В Румынии от осложнений, вызванных гриппом, скончались 82 человека. В Украине на конец февраля эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен более чем на 30%.