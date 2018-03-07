Иван Дьяков: Мой брат никогда не просил меня об услугах, когда я был прокурором

Бывший прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков говорит, что и он, и его брат Думитру Дьяков не использовали свою должность и отношения, чтобы помочь друг другу или повлиять на определенные ситуации.

В гостях у передачи «Important» на ТВЦ 21 Иван Дьяков заявил, что его брат никогда не обращался к нему с просьбами о каких-либо услугах.

«Думитру Дьяков ни разу не позвонил мне как прокурору. И я тоже, и не собираюсь. Я прокурор с достоинством и солидной репутацией. Было бы ненормально. Для меня это было бы унижением», – сказал Иван Дьяков.

В то же время Дьяков отметил, что он не стремился занять более высокие должности, даже если он мог это сделать.

«Мне было бы достаточно быть послушным мальчиком, и я мог бы подняться выше. Я мог бы оставаться послушно там, но я многое бы потерял», – добавил он.