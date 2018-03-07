Иван Дьяков: Мой брат никогда не просил меня об услугах, когда я был прокурором

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Политика
Бывший прокурор муниципия Кишинев Иван Дьяков говорит, что и он, и его брат Думитру Дьяков не использовали свою должность и отношения, чтобы помочь друг другу или повлиять на определенные ситуации.
«Думитру Дьяков ни разу не позвонил мне как прокурору. И я тоже, и не собираюсь. Я прокурор с достоинством и солидной репутацией. Было бы ненормально. Для меня это было бы унижением», – сказал Иван Дьяков.
В то же время Дьяков отметил, что он не стремился занять более высокие должности, даже если он мог это сделать.
«Мне было бы достаточно быть послушным мальчиком, и я мог бы подняться выше. Я мог бы оставаться послушно там, но я многое бы потерял», – добавил он.
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