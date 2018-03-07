Независимая газета: Правительство Молдовы бойкотирует президента

Народу, который избрал главу государства, указали на дверь, в которую нужно войти: она оказалась румынской.

О том, что члены правительства и парламента не будут участвовать в заседании Высшего Совета безопасности (ВСБ), которое президент Игорь Додон назначил на среду, общественность узнала после мероприятия Демократической партии (ДПМ). Собственно о бойкоте действий президента сообщил лидер ДПМ Владимир Плахотнюк. При этом он пояснил, что сделано это в знак протеста против отсутствия координирования между президентом и остальной властью, которая считается правящей, пишет moldpres.md.

По словам Плахотнюка, глава государства Игорь Додон представил подробности повестки дня Совета в прессе, но забыл сообщить о них участникам этого форума. «Мы констатируем, что заседание было установлено в день, когда было известно, что первых лиц государства нет в стране. По этим причинам мы приняли решение рекомендовать членам правительства и парламента не участвовать в этом форуме и попросить президента Додона созвать заседание этого совета с учетом вышеизложенного», – сказал Влад Плахотнюк, который не является официальным представителем власти, но при этом управляет страной. В свое время именно его имел виде генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд, когда назвал Молдавию «захваченным олигархами страной», передает ng.ru

Напомним, глава государства Игорь Додон созвал на 7 марта заседание Высшего совета безопасности. В повестку дня включены вопросы, связанные с заслушиванием отчета американского аналитического детективного агентства «Kroll-2» и проекта Национальной стратегии обороны, а также кампании по объединению Молдавии с Румынией, которую развернули в стране адепты движения при поддержке представителей власти. Кроме того, Додон обещал обсудить вопрос о намерении министерства обороны закупить летальное оружие на деньги США.

Ранее против унири – объединения Молдавии с Румынией выступила Гагаузская автономия. На собрании старейшин и представителей властей всех уровней автономии был заявлен протест в связи с отсутствием реакции на антиконституционные призывы и акции официального Кишинева. Гагаузы поставили в известность молдавские власти о том, что они в Румынию не пойдут. И назначили большое собрание представителей всех уровней власти на 21 апреля. Глава Гагаузии, член правительства Молдавии Ирина Влах поддержала свой народ, заметив, что активизация деятельности прорумынских сил вызывает беспокойство в автономии. Об этом гагаузы поставили об этом в известность ОБСЕ, ЕС, РФ и Турцию. В мае в Комрате (столица Гагаузской территориальной автономии) ждут президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Бывший председатель Верховного совета Гагаузской республики (была создана в 1989 году и затем парламентом Молдавии реорганизована в автономию) Михаил Киндегелян сказал «НГ», что гагаузы попросят Эрдогана о том, чтобы Турция стала гарантией соблюдения их права на самоопределение в случае потери суверенитета Республикой Молдовой (РМ). Это называется отложенным статусом, за который на референдуме 2004 года проголосовало большинство жителей автономии, пояснил Киндегелян. Он уверен, что Турция не бросит «своих братьев».

Президент Додон также осудил практику замалчивания чиновниками высшего уровня действий, направленных на уничтожение конституционного строя молдавского государства. И созвал по этому поводу Высший совет безопасности. Надо отметить, что Игорь Додон был избран на пост президента большинством молдавских граждан, которые, как показывают социологические опросы, хотят сохранить молдавское государство. Но это, похоже, принимать во внимание власти не намерены.Экс-президент Румынии Траян Бэсеску, занимающийся политикой в Молдавии, заявил, что решение об объединении «должны принимать парламенты, а не граждане». Никто в Кишиневе его не поправил. Между тем, слышать такие утверждения в стране, которая стремится в ЕС и заверяет, что уважает европейские ценности, по крайней мере, странно. А Гагаузы говорят, что и страшно. Потому они намерены , как заявил депутат молдавского парламента Корнел Дудник, «с автоматом в руках защищать независимость страны». Глава Гагаузии Ирина Влах пояснила, что имеется ввиду независимость Республики Молдова, которая для гагаузов – родной дом. А дом и защищают, и чужим не отдают.

Напомним, накануне президент Молдавии сообщил о намерении созвать в среду утром заседание Высшего Совета безопасности. Он предложил широкую повестку для обсуждения. В том числе ход расследования кражи миллиарда долларов из банковской системы РМ, а также оспариваемый им закон о запрете российской пропаганды, который вступил в силу в Молдавии 12 февраля. Сегодня в РМ исключены из сетки телевещания все новостные программы российских каналов и политические шоу. Их, как рассказали «НГ» жители Кишинева, нельзя посмотреть и по Интернету.. Кабельные сети исключили запретные новости после того, как некоторые из владельцев заплатили немалые штрафы. В Гагаузии решили купить всем своим гражданам спутниковые антенны. Многие жители Кишинева также стали приобретать «тарелки». Примечательно, что посол США в Молдавии Джеймс Петтит назвал запрет на трансляцию в республике российских новостей нарушением свободы СМИ. Об этом он заявил в эфире телепрограммы «Главный вопрос с Юлией Фёдоровой» на канале NTV Moldova.

Посол считает, что российские новости «угрожают обществу», но бороться с ними нужно «демократическими способами». Посол высказался также за то, чтобы Молдова наладила отношения с Россией. «Я бы поощрял граждан больше анализировать и сравнивать. Для меня, например, полезно смотреть CNN и Fox, это помогает оценивать, где правда, где ложь», — сказал дипломат. Касаясь внутренней пропаганды в республике, он отметил, что «монополизация телевизионного пространства — это большой риск». Доступ к телевидению сосредоточен в руках маленькой группы людей, что плохо, так как без независимых медиа теряется очень важный элемент демократии, поучал дипломат.

Власти в Кишинёве на замечания американского посла не отреагировали.

Ранее президент Молдавии заявил, что если представители парламента и правительства попытаются блокировать заседание Высшего Совета безопасности, как это происходило в прошлом году, то он будет расширять состав ВСБ за счет своих советников - чтобы не было срыва заседания.