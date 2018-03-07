Первая леди Молдовы: Мой дом – это центр моей Вселенной

Интервью с Галиной Додон, Первой леди Республики Молдова, о ее роли в этом статусе, благотворительной деятельности и значении семьи в современном мире.

— Прошло уже больше года, как Игорь Додон был избран на должность президента Молдовы. Как изменилась ваша жизнь с тех пор? Как Вы себя ощущаете в статусе Первой леди?

– Признаюсь честно: я никогда не стремилась стать публичной личностью, поэтому поначалу меня всё это очень смущало, было непросто привыкнуть к переменам, к тому, что теперь мы всегда на виду. В то же время появилось ощущение огромной ответственности. Мы всегда ответственны за своих родных и близких, но после изменений, которые произошли в нашей жизни, это чувство вышло на новый уровень, приобрело другой масштаб. Но, несмотря на все перемены, могу сказать, что наша семья осталась самым ценным, что у нас есть, и это самое главное.

– Какие новые возможности открыла для Вас новая роль?

– Свою новую, как вы говорите, роль, я решила использовать для того, чтобы помогать людям. У меня появилась возможность ближе ознакомиться с условиями жизни наших сограждан. В первую очередь, это касается многодетных, неполных и малоимущих семей. Как мать троих детей, я прекрасно понимаю, как сложно вырастить ребенка, тем более, если для этого нет необходимых средств. Поэтому я решила направить свои усилия на то, чтобы поддержать тех, кто больше всего нуждается в нашей помощи. В прошлом году под моей эгидой начал работу благотворительный фонд «Din suflet» («От души» в переводе с молдавского – прим. авт.), целью которого как раз является оказание помощи малоимущим многодетным семьям, детям и лицам, лишенным социальной защиты. Также мы способствуем лечению детей, нуждающимся в срочном или дорогостоящем медицинском вмешательстве. Оказываем помощь детским садам по всей республике – будь то косметический ремонт, покупка новой мебели или другие нужды.

Помогли подготовиться к учебному году восьми тысячам детей, подарив им ранцы с необходимыми школьными принадлежностями, протянули руку помощи пожилым людям, поддержали талантливую молодежь, которая прославляет нашу страну за рубежом. В общей сложности помощь была оказана 75 тысячам наших сограждан, но мы не собираемся останавливаться на этом. Хоть мы пока и в начале пути, но достигнутые успехи вдохновляют нас на дальнейшие шаги в этом направлении. Счастливые глаза детей, радость их родителей дорогого стоят. Это самая сильная наша мотивация.

– Говорят, что за спиной каждого успешного мужчины стоит сильная женщина. Согласны ли с этим утверждением и считаете себя таковой?

– Не думаю, что «сильная» – подходящее для меня слово. На первом месте для меня всегда была и остается семья. Поэтому, скорее, могу назвать себя убежденным семьянином, и думаю, что это благотворно действует на моего мужа. Он знает, что дома у него надежный тыл, что дома его всегда ждут с любовью. Полагаю, что это придает ему нужные силы.

– Хотели бы Вы, чтобы ваши сыновья пошли по стопам отца и стали политиками?

– Мы с мужем прежде всего хотим, чтобы наши дети сами нашли свой собственный жизненный путь. Думаю, что самое верное – не навязывать им свое мнение, а помочь самостоятельно определиться с профессией, исходя из их личных предпочтений, а затем принять и поддержать тот выбор, который они в итоге сделают, ведь это тоже очень важно. К счастью, для этого у них еще достаточно времени впереди, а наша задача – быть рядом с ними и помогать им.

– Ваш дом – это ваша крепость или часть имиджевого пространства?

– Мой дом – это центр моей Вселенной. Так было всегда, с самого первого дня нашей совместной жизни. Быть может, для кого-то дом и является частью имиджа, но это точно не про нас. Наш дом – это часть нашей жизни, пожалуй, самая главная её часть. Это то место, в котором мы встречаем каждый новый день, делимся планами и эмоциями, мечтаем и созерцаем. Что касается крепости, я могу сказать, что дом – это то место, в котором мы чувствуем себя спокойно и защищенно. С другой стороны, я против того, чтобы дом был замурован или изолирован. Наоборот, он должен излучать тепло и уют и принимать свет со стороны.

– Назовите ваши три жизненных правила.

– Жить здесь и сейчас, но с установкой на будущее, наполняя каждый день творческой энергией и радостью от общения с детьми. Никогда не пренебрегать любимыми людьми, их чувствами. Семья всегда на первом месте. Ну и, конечно же, успех практически невозможен без самодисциплины: никогда не останавливаться на достигнутом, всегда стараться доводить начатое до конца.

– Что делает женщину красивой?

– Думаю, что истинная красота каждой женщины – внутри нас, в наших сердцах и душах. Мудрость, скромность, благопристойность – несомненно, эти качества должны быть присущи каждой из нас. Но я считаю, что ничто не красит женщину так, как любовь мужа и детей, семейное благополучие и гармония. Недаром ведь говорят, когда женщина счастлива, она светится изнутри. Этот свет дарит нам любовь и забота близких. Именно эти чувства делают каждую из нас настоящей женщиной, наполняют жизнью каждый наш новый день, придают силы, чтобы идти вперед, радоваться, любить, творить. Поэтому я желаю каждой женщине обрести настоящее счастье в личной жизни, ведь это – наше главное вдохновение.

– Как удается сохранять активную форму? Вы пользуетесь услугами стилистов? Вам навязывают стиль других Первых леди или Вы олицетворяете уникальный молдавский стиль Первой леди? У Вас есть обязательства использовать в одежде национальный стиль или цвета, носить какую-то прическу или украшения?

– На первом месте для меня всегда был и остается образ жены, матери и дочери. Для меня это свято, и я думаю, что это правильно. Этот образ я бережно храню, ведь к нему привыкли дорогие мне люди. Не стремлюсь с кем-то в чем-то соревноваться или быть иконой стиля. Для меня гораздо важнее то, что меня любят и ценят мои близкие такой, какая есть, и что таковой меня воспринимают и наши сограждане. Еще одно важное правило – оставаться самой собой, хранить верность собственному вкусу, эмоциям, ощущениям и интуиции.

– Наше интервью проходит в преддверии Международного женского дня – 8 Марта. Что бы Вы пожелали по случаю праздника всем женщинам мира?

– 8 Марта – самый весенний праздник в году, а весна – это пора возрождения, новых чувств и эмоций, красоты и любви. От всей души желаю каждой женщине весны в душе, крепкого здоровья, гармонии, благополучия. Пусть те, кто вам дорог, всегда будут рядом и окружают вас своим теплом и любовью. Пусть каждая женщина испытает огромное, ни с чем не сравнимое счастье стать любимой женой и любящей матерью. Добра вам, света и мира, и никогда не забывайте, что вы особенные!

– Большое спасибо за интервью.

Источник: Первый национальный