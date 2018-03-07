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Политика
Додон высказался против строительства мечетей
07.03.2018

Президент Молдавии Игорь Додон высказался против строительства мечетей в стране. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в среду на пресс-конференции после заседания Высшего Совета безопасности.

Накануне бывший президент Молдовы Владимир Воронин сообщил в телеэфире, что Игорь Додон согласился разрешить Турции строительство мечети в Молдове в обмен на ремонт резиденции администрации президента, который Турция выполняет за свой счет.

"Это не соответствует действительности. Вы знаете, что и в избирательной кампании, и после нее я выступал в качестве сторонника православия, всегда поддерживал православную веру и религию. Я уважаю Владимира Воронина и по-прежнему считаю, что он был одним из лучших президентов в современной истории Молдовы. Но никаких подобных условий со стороны Турции не было", - заявил Додон.

По его словам, Турция согласилась за свой счет завершить ремонт здания администрации президента и меблировать его. "Сколько они на это потратят - неизвестно пока. Я очень надеюсь, что в августе президент Турции Реджеп Эрдоган приедет в Кишинев, и на День независимости мы откроем отремонтированное здание", - отметил Додон.


 
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