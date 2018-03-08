Майя Санду: Додону нужно сражаться не с унионистами, а с ворами

Ее возмутили заявления главы государства Игоря Додона о том, что местные избранники, которые подписали символические декларации об объединении с Румынией будут жестоко наказаны.

Майя Санду написала на своей странице в Facebook, что запрещая честные и искренние проявления народа о воссоединении с Румынией, Додон только разделяет общество, устанавливая диктатуру мысли и выражения, пишут vesti.md.

«Если Додон хочет укрепить государство, он должен делать это не путем введения запрета на свободное выражение, а с помощью законов, призванных бороться с коррупцией, через подлинные реформы, путем поощрения верховенства закона.

Додону нужно сражаться не с унионистами, а с ворами», - написала Майя Санду.

Напомним, что вопрос о символических декларациях об объединении Молдовы с Румынией обсуждался на заседании Высшего совета безопасности, и президент Игорь Додон потребовал уголовное наказание за подобные действия.