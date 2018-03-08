Столичный ресторан обвинил претуру сектора Центр в коррупции

Владельцы столичного ресторана Smokehouse обвинили претуру сектора Центр в коррупции из-за нежелания выдать авторизацию на работу заведения после 22:00.

В свою очередь центральная претура считает эти заявления дискредитационными, пишет unimedia.info.

"Жильцы возмущены поведением этого экономического агента, поэтому претура сектора Центр решила не одобрять запрошенный график . Наше учреждение работает для граждан, а не в ущерб им", - говорится в пресс-релизе.

С другой стороны, представители Smokehouse утверждают, что полиция якобы обзванивала соседей ресторана с целью фабрикации жалоб и последующего давления на бизнес.

"Smokehouse выяснил, что сотрудники муниципальной полиции обзванивали соседей и предлагали людям встретиться с работниками претуры. Они сообщили, что до шестого марта представитель претуры будет собирать подписи для жалобы", - отмечается в сообщении ресторана Smokehouse.

Администрация заведения отвергает все обвинения и намерена обратиться к врио примара Кишинева Сильвии Раду.

Начиная с этой недели этот ресторан может работать лишь до 22:00. По словам владельцев, это приведет к 40%-ым убыткам.

«Мы никогда не предложим взятку, лучше закроем наш бизнес с достоинством, чем наполнять деньгами карманы коррумпированных чиновников», - пишет администрация Smokehouse.