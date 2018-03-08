Додон ответил на заявление Воронина о строительстве мечети в Кишиневе в обмен на ремонт президентуры

Глава государства высказался против строительства мечетей в Молдове.

Свою позицию Игорь Додон обозначил сегодня, 7 марта, во время пресс-конференции после заседания Высшего Совета безопасности.

Вопрос возник после голословного утверждения лидера Коммунистической партии. Владимир Воронин заявил, что Турция согласилась провести ремонт в здании президентуры Кишинева в обмен на разрешение строительства мечети в столице.

- Это не соответствует действительности. Вы знаете, что и в избирательной кампании, и после этого я выступал в качестве сторонника православия, всегда поддерживал православную веру и религию. Я уважаю Владимира Воронина и по-прежнему считаю, что он был одним из лучших президентов в современной истории Молдовы. Но никаких подобных условий со стороны Турции не было, - заявил глава государства.

По словам Игоря Додона, Турция согласилась за свой счет завершить ремонт здания администрации президента и меблировать его.

- Сколько они на это потратят - пока неизвестно. Я очень надеюсь, что в августе президент Турции Реджеп Эрдоган приедет в Кишинев, и на День независимости мы откроем отремонтированное здание, - сказал президент.

Здание президентуры пострадало в результате протестов в апреле 2009 года. В 2011 году восстановление президентского дворца было остановлено из-за отсутствия денег в бюджете. К тому времени государство потратило на работы более 100 миллионов леев. На эти средства была отремонтирована крыша, восстановлены витражи и часть мраморного пола.

Ремонт штаб-квартиры президентуры Республики Молдова при помощи турецкой стороны начался 21 февраля. На сайте строительной компании «Сонбай» появилась информация о затратах на восстановление здания. Турки оценили их в 7 миллионов 180 тысяч евро