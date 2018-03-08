Додон: Ставка Плахотнюка - восстановление альянса за европейскую интеграцию

Ставкой лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, который объявил, что ДПМ готова поддержать единого кандидата проевропейских сил в борьбе за пост примара, являются не только местные выборы. Об этом заявил президент Игорь Додон.

По его мнению, позиция демократов представляет собой попытку запуска обращений и переговоров с целью создания предпосылок для восстановления альянса за европейскую интеграцию, который прикрывается европейскими лозунгами, но на самом деле "издевается над гражданами", передает IPN.

Глава государства отметил в ходе пресс-конференции, что основная борьба на местных и парламентских выборах произойдет между Партией социалистов и остальными правыми партиями. „Я твердо убежден, что все осознают тот факт, что все так называемые проевропейские партии, которые находятся у власти или в оппозиции, политически обанкротились. Очевидно то, что на следующих парламентских выборах ПСРМ, партия, которая выступает за сохранение государственности, добьется победы”, - добавил Игорь Додон.

Президент считает, что пропрезидентская партия ПСРМ имеет реальные шансы победить на местных выборах в Кишиневе и в Бэлць, и на осенних парламентских выборах. В связи с этим, ПСРМ выдвинет своих кандидатов после официального решения Центральной избирательной комиссии о дате выборов.

Влад Плахотнюк объявил, что ДПМ не будет иметь собственного кандидата на пост генерального примара муниципия Кишинев, но готова поддержать единого кандидата от проевропейских правых сил.

По его словам, единый кандидат от Партии действия и солидарности, Политической партии „Платформа достоинство и правда”, Либеральной партии и Европейской народной партии, которого поддержит ДПМ, имеет реальные шансы выиграть новые местные выборы в муниципии Кишинев и привести к полному поражению социалистов.