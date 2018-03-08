У демократов есть сложные расчеты, реализацией которых они намерены получить выгоду на выборах

В публикации на «Фейсбуке» политолог Дионис Ченушэ прокомментировал решение демократов поддержать единого кандидата на выборы столичного примара.

«У демократов нет кандидатов для Кишинэу, а у Сильвии Раду лишь временная роль, в том числе с целью постепенного выявления нарушений в примэрии. Все ходы, связанные с ее назначением, вызвали лишь недоверие, а ее шансы против социалистов малы», — пишет он.

По мнению политолога, «пока у них нет сильных кандидатов для примэрии (или они не хотят их искать), демократы хотят использовать выборы для сближения с оппозиционными проевропейскими силами, как минимум, на уровне общественного восприятия», но их проблема, полностью ими осознаваемая, в том, что Майя Санду и Андрей Нэстасе не примут ни одного политического предложения ДПМ, считая это опасным».

«Несмотря на все это, демократам нужно укрепить мнение о том, что они противостоят пророссийским силам, в том числе посредством создания воображаемого единого фронта с проевропейской оппозицией. Независимо от сценариев, демократы, похоже, наберут какие-то очки. С одной стороны, они предоставят проевропейской оппозиции возможность бороться с социалистами. Они предоставят обеим сторонам продемонстрировать свои аргументы против друг друга и слабые стороны каждого из них.

С другой стороны, если социалисты одержат победу (вполне возможно), демократы используют ее для мобилизации электората против пророссийской угрозы, в предверии решающих выборов в конце 2018 года. На самом деле, речь не об «отравленных плодах», а о более сложных расчетах, реализацией которых они намерены получить выгоду на выборах», — пишет Дионис Ченушэ.

Кристина Пендя