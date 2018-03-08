8 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
У демократов есть сложные расчеты, реализацией которых они намерены получить выгоду на выборах
08.03.2018

В публикации на «Фейсбуке» политолог Дионис Ченушэ прокомментировал решение демократов поддержать единого кандидата на выборы столичного примара.

«У демократов нет кандидатов для Кишинэу, а у Сильвии Раду лишь временная роль, в том числе с целью постепенного выявления нарушений в примэрии. Все ходы, связанные с ее назначением, вызвали лишь недоверие, а ее шансы против социалистов малы», — пишет он.

По мнению политолога, «пока у них нет сильных кандидатов для примэрии (или они не хотят их искать), демократы хотят использовать выборы для сближения с оппозиционными проевропейскими силами, как минимум, на уровне общественного восприятия», но их проблема, полностью ими осознаваемая, в том, что Майя Санду и Андрей Нэстасе не примут ни одного политического предложения ДПМ, считая это опасным».

«Несмотря на все это, демократам нужно укрепить мнение о том, что они противостоят пророссийским силам, в том числе посредством создания воображаемого единого фронта с проевропейской оппозицией. Независимо от сценариев, демократы, похоже, наберут какие-то очки. С одной стороны, они предоставят проевропейской оппозиции возможность бороться с социалистами. Они предоставят обеим сторонам продемонстрировать свои аргументы против друг друга и слабые стороны каждого из них.

С другой стороны, если социалисты одержат победу (вполне возможно), демократы используют ее для мобилизации электората против пророссийской угрозы, в предверии решающих выборов в конце 2018 года. На самом деле, речь не об «отравленных плодах», а о более сложных расчетах, реализацией которых они намерены получить выгоду на выборах», — пишет Дионис Ченушэ.

Кристина Пендя 


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.