Бриджит Бринк поощряет изменения, призванные обеспечить независимость правосудия

Помощник заместителя госсекретаря США Бриджит Бринк, которая находится с визитом в Республике Молдова, подчеркнула в ходе встречи с представителями неправительственных организаций позицию США касательно важности гражданского общества, и призвала участников продолжить вносить вклад в развитие демократии в Молдове. Бриджит Бринк подчеркнула важность прозрачности, повышения ответственности и участия граждан в процессе принятия решений, а также поддержку Соединенных Штатов Америки свободным и корректным выборам, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Посольства США в Молдове, Бриджит Бринк высоко оценила усилия по борьбе с коррупцией и изменения, призванные обеспечить независимость правосудия. Эти две области являются главными для независимости Республики Молдова и ее способности привлекать иностранные инвестиции.

Американский представитель встретилась и с министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски. В ходе встречи собеседники подтвердили общие интересы двух стран, в том числе поддержку США европейскому курсу Республики Молдова. Бриджит Бринк поблагодарила министра за внимание правительства к проблеме борьбы с торговлей людьми.

В то же время, Бриджит Бринк призвала молдавские власти продолжить внедрение ключевых реформ, предусмотренных в Соглашении об ассоциации, в частности, реформ в банковской и судебной системе. Кроме того, она подчеркнула важность внедрения мер в целях борьбы с коррупцией для того, чтобы обеспечить независимость Республики Молдова.

Помощник заместителя госсекретаря США встретилась и с вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник. В ходе встречи Бринк призвала сохранить положительную тенденцию, отмеченную в конце прошлого года в приднестровской проблеме. В качестве специального представителя США в рамках переговорного процесса в формате 5+2, Бриджит Бринк подчеркнула постоянный интерес США для реализации процесса, ориентированного на результат. Она призвала завершить и выполнение тех задач, которые должны обеспечить специальный статус для приднестровского региона, обеспечивая в то же время, суверенитет и территориальную целостность Молдовы.