Главная Последствия активизации унионистского движения В 2018 году исполняется 100 лет со дня объединения Бессарабии с Румынией, и, как и ожидалось, существенно активизировалось унионистское движение, при чем не только на уровне партий и общественных организаций, но на уровне населенных пунктов и граждан. Ряд населенных пунктов Молдовы принял символический декларации об объединении с Румынией. Активизация унионистов также спровоцировала и ряд других побочных явлений, о которых пойдет речь в этой статье. Унионизм проявился на уровне местной публичной власти. Ранее в Молдове никогда местные органы власти не принимали таких решений. Это было прерогативой партий и общественных организаций. Эта новая тенденция выводит унионизм на совершенно новый уровень – территориальный, местный, выводя на первый план местных избранников, выступающих за объединение. Унионизм все ближе к простому гражданину. До настоящего времени рядовому гражданину, особенно в селах, об объединении говорили только политики и представители общественных организаций. Теперь, впервые в нашей стране рядовой гражданин слышит унионистскую риторику из уст местных лидеров, которых он знает лично, и которым он доверяет больше, чем партиям или политикам из столицы. Унионистские партии оказались слегка вытеснеными. Несмотря на активизацию унионистского движения и на рост его популярности, рейтинги партий, называющих себя унионистскими, не выросли. Это является доказательством того, что цель объединения мигрирует из политической сферы в гражданскую. Это на пользу унионистскому движению, потому что унионизм сможет стать массовым гражданским явлением, но, вместе с тем, чревато риском, что унионистское движение не сможет генерировать политические решения для осуществления своей задачи. Активизация унионистского движения поставила в деликатное положение ряд крупных проевропейских партий – ДПМ, ПДС и ППДП. Новая, усиливающаяся поляризация общества на унионистов и государственников может спровоцировать падение численности сторонников этих партий. Теперь эти партии вынуждены сделать шаг навстречу унионистскому движению и предложить для него некоторые решения. Активизация унионистского движения укрепила позиции государственников, которых и так поддерживало большинство граждан. В ответ на действия унионистов ряд населенных пунктов выступил с декларациями в поддержку независимости и суверенитета Республики Молдова. Не исключено, что в перспективе, активизация государственников может привести к ограничению роста унионистского движения, и будут установлены четкие демаркационные линии между этими двумя частями молдавского общества. Вследствие активизации унонистского движения, левые партии, в частности ПСРМ, серьезно укрепили свои избирательные позиции и увеличили свои шансы на успех на предстоящих выборах. В случае поляризации общества по критерию: интеграция в ЕС — интеграция в ТС, ПСРМ могла рассчитывать на почти половину электората Республики Молдова, а разделение по критерию: унионисты-государственники позволит социалистам получить намного больший процент, потому что сторонников государственности Республики Молдова намного больше, чем сторонников интеграции в ТС. Как минимум, теоретически. Но все зависит от того, как будут разворачиваться события в этом направлении. Несомненно, рост унионистского движения может привести и к другим последствиям, но это покажет время. Думитру Спэтару

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