Граждане Молдовы не хотят платить за смерть под названием «страховая медицина»!

Страховая медицина нужна, но только если она помогает человеку вылечиться, а не умереть

В Молдове больше половины граждан - 70 процентов - считают, что за медицинский страховой полис платить не нужно. Об этом сообщили в Центре политики и анализа в области здравоохранения Молдовы. И причин на то масса — признаю это и профильные специалисты.

- Полис медицинского страхования не покрывает весь пакет медицинских услуг. Даже если человек им обладает, приходится оплачивать медицинские услуги — таковы, к сожалению, правила, - заявил координатор программ Цента политики и анализа в сфере здравоохранения Геннадий Цуркану.

МНЕНИЕ «ЗА»

Платить нужно — иначе ничего не изменится!

Знаете, понять недовольство людей можно, но недовольство — это эмоции. Если от них абстрагироваться, легко прийти к понимаю, что не платить — это не выход. Система имеет множество недостатков, механизм ее работы требует пересмотра и корректировки, но ничего не изменить без денег не получится. А откуда они, эти деньги, берутся? В том числе за счет этих злополучных полисов...

Я довольно часто слышу, например, и о том, что люди не хотят платить налоги, потому что убеждены, что их деньги, оказавшись в распоряжении государства, разворуют. Отчасти, это недалеко от истины... Но что станет с государством без них? Наступит коллапс, и это совершенно очевидно.

Да, мы плюемся, оплачивая полис, но делать это нужно! Плюются, к слову, все: и те, кто был вынужден тратить огромные суммы на лечение, чтобы поправить свое здоровье, и те, кто медуслугами не пользуется (пусть здоровье ваше и впредь будет крепким). Всем кажется, что платят они «ни за то». Но проблема, на мой взгляд, заключается не только в грехах системы здравоохранения, но и в нас самих — тех, кто платить не готов в принципе. А все это оттого, что ни у одного жителя Молдовы никогда не было уверенности в завтрашнем дне — вот и наблюдаем мы крайнюю форму бережливости. Но платить надо. Это, если хотите, наш гражданский долг.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

Платить за страховую медицину, которая может до смерти довести, не хочу!

Недавно знакомый, проживающий уже 4 года в Германии, пожаловался: мол, никакая это их хваленная немецкая медицина, раз ребенка с температурой домой отправляют, а помощь оказывают только если медицинским полисом обладаешь за 3 тысячи евро. Платить такие деньги наши бывшие соотечественники не хотят.

А я, если бы жил в Германии, наличие медицинского полиса поставил бы в свои приоритеты: лучше я от других расходов откажусь, зато буду уверена, что медицинскую помощь мне в случае надобности окажут надлежащую. Но живу я в Молдове, а здесь все с точностью наоборот. Здесь я за медицинский полис платить не хочу, но поскольку официально трудоустроена, выбора у меня нет. Ежегодно страховая медицина отнимает у меня 10 тысяч леев (5 тысяч с работодателя за меня и столько же с меня лично), но это никак не сказывается на моем здоровье. Именно поэтому платить не хочу.

Недавно пришлось лечь под скальпель. Не буду расписывать всю смету расходов, но составила она около 10 тысяч леев, учитывая расходы на лекарства. Это при том, что я застрахован! Как раз эту сумму я плачу за медстраховку, которая для меня совершенно бесполезна! Даже анализы, и те приходится сдавать в частных лабораториях: то потому что в поликлинике такие анализы не делают, то потому что анализ нужен сейчас, а не через месяц. Очень показательный тут пример одного знакомого с гепатитом Б, который принципиально решил сдать анализ бесплатно в поликлинике. Сначала записался к семейному врачу, тот отправил к инфекционисту, запись к которому тоже пришлось ждать. В итоге получил заветное направление, побежал в диагностический центр, выстоял очередь, сдал анализ и три месяца его дожидался! В итоге, когда пришел к своему лечащему врачу (не из поликлиники, а тому, которому надо платить за прием), тот сказал, что уже пора новый анализ сдавать!

Помню, как однажды ради эксперимента обратился с ребенком к семейному врачу, чтобы сэкономить на враче «на стороне». Записались за неделю вперед, потоптались возле кабинета в компании толпы кашляющих и чихающих детей и, наконец, вошли. Семейный, долго не думая, назначила антибиотик. Засомневались и все-таки пошли «на сторону». Оказалось, что никакого антибиотика не надо и даже нельзя! Хорошо, что обратились к другому врачу: сэкономить не удалось, зато здоровье ребенку сохранили.

Ну, и напоследок про жену скажу. Она тоже когда-то решила поэкспериментировать. Пошла, как положено, по полису, к гинекологу. Вышла оттуда сияющая — все хорошо же. Потом сомнения какие-то подкрались. Пошла к своему доктору, проверенному. Оказалось, проблема есть, причем серьезная, требующая оперативное вмешательства. Иначе, в будущем проблема могла закончиться плачевно. «Полисный» гинеколог это не заметила.

Вот вам и страховая медицина, за которую я платить не хочу, по крайней мере пока она такая.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ