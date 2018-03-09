Партии всегда смогут заработать на женщинах - но женщина в Молдове никогда не заработает на партии

Уменьшение неравенства между полами происходит слишком медленно, чтобы исчезнуть на протяжении жизни нынешнего поколения. Этот вывод содержится в отчете Всемирного экономического форума «The Global Gender Gap Report 2016», составленном на базе десятилетних исследований.

Женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией и неравенством в социальной, экономической и политической сферах, а их представительство в молдавской элите, ответственной за принятие решений, не достигает международных контрольных показателей.

Партии смогут заработать на женщинах

Законодательная норма о минимальной квоте на участие женщин в политике действует в Молдове с 2005 года и составляет 30 процентов. Но из 101 депутата парламента лишь 22 - представительницы прекрасного пола. Этот показатель равен лишь 21,8 при европейском уровне в 36,9 процента.

По данным НБС, основанным на результатах выборов 2015 года, среди примаров женщин - 20,6 процента. В районных и муниципальных советах заседают 18,5 процента женщин, в местных советах – 30 процентов.

Проект поправок к закону о политических партиях внесла в парламент ДПМ. По словам депутата-демократа Валентины Стратан, цель – стимулировать соблюдение 40-процентной квоты в списках. При этом условии партии будут получать финансовую поддержку из госбюджета. Партии, которые добьются 40-процентного представительства женщин в одномандатных округах, получат дополнительно не менее 10 процентов. За каждую женщину, которая выиграет выборы, в результате применения коэффициента доход партии умножат. «Это метод стимулирования участия женщин в политике», - уверена Валентина Стратан.

Менеджер сети «Женщины за демократию» Эрика Зучек отметила: закон не оговаривает позиционирование женщин. Можно разместить на первых 60 позициях списка людей одного пола, а на следующих 40-ка - другого. «Если порядок позиционирования не узаконен, то всегда найдутся причины не соблюдать закон», - сказала Зучек. По ее словам, следует добавить паритетное позиционирование кандидатов для каждой из десяти позиций списка кандидатов.

Впервые поправки в закон о партиях и закон об обеспечении равенства шансов между мужчинами и женщинами парламент принял 14 апреля 2016 года. В первоначальном варианте было оговорено, что в избирательных списках партий в каждой пятерке кандидатов (с первого по пятый номер, с шестого по десятый и т.д.) должно быть не менее двух женщин. Этому воспротивился либерал-демократ Валериу Гилецкий. По его предложению была внесена норма, по которой партии самостоятельно решают, на каких местах в предвыборных списках будут располагаться женщины. Прошло два года - и вновь порядок позиционирования мужчин и женщин в списках не утвержден. И партии смогут заполнять кандидатками последние места в списках.

Дискриминация в зарплате…

По данным НБС, в 2016 году средняя зарплата женщин составляла 4235,3 лея, мужчин - 4881,3 лея. Разница – в 13,2 процента или 647 лей. За приложенные усилия женщина получала 86,8 процента от зарплаты мужчины.

Такая ситуация - в большинстве отраслей, выяснили авторы исследования НБС «Статистический портрет мужчин и женщин Молдовы» за 2016 год. В финансах и страховании разница - до 38,7, в сфере информации и коммуникации – 27,5, в промышленности – 18,2, в сфере искусства, развлечений и отдыха – 15,3, здравоохранения и социальной помощи – 13,5, госуправления и обороне – 12,5, сфере образования - 3,2 процента.

Больше всего женщин работает в сфере услуг - свыше 60 процентов. В промышленности - 44,9, в строительстве - 8,2. Каждая третья работающая женщина получает зарплату в конверте.

Среднее образование получили 56,7 процента женщин, высшее - 23,2. При этом уровень трудоустройства среди них ниже: 38,4 против 42,3 процента. Работодателей-мужчин больше: 73,4 процента против 26,6.

… пенсии…

Две трети пенсионеров в стране – женщины. Средний размер пенсии по возрасту у них составляет в несельскохозяйственном секторе - 1194,6 лея против 1588,9 лея у мужчин, в сельскохозяйственном – 988,9 лея против 1045,2 лея.

После вступления в силу закона о государственной пенсионной системе с 1 июля 2028 года для женщин установлен пенсионный возраст в 63 года – такой же, как у мужчин. В 2018 году женщина может выйти на пенсию только в 58 лет. Полный страховой стаж тоже унифицировали, и к 1 июля 2024 года он увеличится с 30 лет до 34 лет. Если такого стажа нет – пенсию начислят меньше.

… и даже в прожиточном минимуме

«Государство вроде как гарантирует каждому человеку одинаковые права на жизнь – статья 24 Конституции, - напоминает экономический аналитик Думитру Барбалат. - Но почему на портале НБС в разделе «Прожиточный минимум» вы найдете следующие данные за первое полугодие 2017 года: для взрослых работающих - 2144,1, для взрослых работающих женщин - 1803,8 лея? Что означает «взрослый работник», «взрослая работающая женщина»? Почему прожиточный минимум для них разный?».

Семейные обязательства полов несравнимы

Забота о детях и работа по дому у нас возложена преимущественно на женщин, это мешает им подняться по карьерной лестнице, получить более оплачиваемую работу. Не каждая может свободное время посвятить получению дополнительных знаний. Воспитывают внуков, как правило, бабушки, пока дедушки работают. По данным исследования в рамках проекта «Advocacy for Child Rights», более чем у 100 тысяч детей в РМ один или оба родителя на заработках за рубежом. Большинство - на попечении бабушек или тетушек.

Если ребенок идет в школу, чаще всего это влияет на судьбу женщины: она увольняется или меняет работу. В Молдове нет таких дневных детских учреждений, как в Германии, где присматривают за детьми в возрасте от 4 месяцев до 14 лет. Если немецкая семья не в состоянии вносить плату за сад – платит орган соцзащиты.

Может ли здравомыслящая женщина отдать ребенка в сад в Кишиневе, если там кормят на два-три лея в день? Вскоре в садах будет единое меню: гороховый суп или борщ.

В прошлом году работникам детсадов установили отпуск в 40 дней. На это период детям предлагается перейти в другой сад – но не каждый родитель пойдет на это. У большинства родителей нет возможности нанять няню на этот период, ее услуги стоят от 3,5-5 тысяч лей в месяц.

Секс-рабыни

Молдова - поставщик дешевых проституток на рынок Европы. Девушек вербуют в основном в селах, где они сговорчивее. Румыния, Македония, Венгрия, Словакия, Албания, Турция, Испания, Италия – в этих странах торгуют нашими женщинами. Осваиваются рынки Великобритании, Нидерландов, Австралии.

В черте столицы студенты, мужья работающих за границей жен, сельские жители ищут «жриц любви» в определенных точках или по информации в газетах и соцсетях. Бизнесмены и «крутые парни» на Скоростную не ездят - для них в городе открыто около ста (по слухам) саун-борделей с комнатами отдыха. Только в 2014 году раскрыто 17 притонов, в которых оказывались секс-услуги.

Марина ТИМОТИНА