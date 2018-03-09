Марш женской солидарности в Кишинёве: Нам не нужны цветы, мы хотим равных прав

Единственный политический лидер в Молдове, который пришел маршировать – Мая Санду.

Марш женской солидарности, организованный в столице 8 марта правозащитными неправительственными организациями, собрал десятки участников.

Этой акцией её организаторы и участники решили привлечь внимание общества к тем проблемам, с которыми сталкиваются сегодня женщины в Молдове, а также потребовать соблюдения прав женщин государственными учреждениями, передаёт ipn.md

Двигаясь по главному бульвару столицы, участники марша скандировали такие лозунги, как: „Мы солидарны!”, „Права для женщин – прогресс для всех!”, „Солидарность во имя достоинства!”, „ Нам не нужны цветы, мы хотим равных прав!”

Как рассказала исполнительный директор Информационного центра „Genderdoc-M” Анастасия Данилова, марш призван обратить внимание общества на те проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются женщины в Молдове, и потребовать соблюдения их прав государственными учреждениями. Эти права заключаются в предоставлении заслуженных зарплат, соблюдении прав женщин разных национальностей, профессий и религиозных конфессий, соблюдении прав женщин-мигрантов, женщин-депутатов, женщин, дискриминируемых по признаку пола и т. д

„У меня есть послание ко всем мужчинам: пусть они проявляют солидарность с женщинами, потому что женщины в этом нуждаются. Проявляйте солидарность всякий раз, когда они в этом нуждаются, когда они подвергаются дискриминации, преследованиям или злоупотреблениям. Всегда столь же активно поддерживайте женщин”, - призвал гражданский активист Ион Андронаке.

По словам координатора программ „Genderdoc-M” Анжелы Фроловой, может быть и нельзя сказать, что солидарность полностью отсутствует, но нет полной солидарности – есть ещё женщины, которые высказывают обвинения в адрес других женщин. „У нас всё ещё есть сексизм, у нас ещё есть проблемы, против которых все мы должны объединиться. Этим маршем мы хотим выразить нашу солидарность со всеми женщинами, которые страдают в роддомах, в парламенте, на которых оказывают давление, с незамужними или бездетными женщинами. Мы хотим, чтобы женщину воспринимали в первую очередь как профессионала, а не как женщину”, - рассказала Анджела Фролова.

Манифестанты заявили, что они приняли участие в марше в знак солидарности со всеми женщинами Молдовы, вне зависимости от их сексуальной ориентации, этнической принадлежности или социального статуса.

источник: point.md