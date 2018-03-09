Аккредитованные в Кишинёве женщины-послы – о правах женщин в Молдове

Права женщин должны существовать не только на бумаге, в законодательстве, они должны действительно соблюдаться всем обществом. Молдавские женщины должны быть организованы, чтобы справляться со всеми своими обязанностями, одновременно большей поддержкой должно пользоваться и гендерное равенство. Такие мнения в отношении прав женщин в Молдове высказали аккредитованные в Кишинёве женщины-послы в эфире передачи „Politica” на телеканале TV8, передаёт IPN.

Посол Великобритании в Молдове Люси Джойс назвала очень важным, чтобы права женщин существовали не только на бумаге, но действительно соблюдались всеми. „Думаю, в Республике Молдова есть, что менять к лучшему, я хотела бы видеть гораздо больше возможностей для женщин, особенно в сфере бизнеса, предпринимательства. Я думаю, что женщины могут гораздо больше говорить о своих правах, и я рада видеть, что в секторе независимых СМИ это даже более выражено”, - сказала Люси Джойс.

Посол Германии в Кишинёве Джулия Монар рассказала, что она находится в Молдове всего полгода, но уже встретила множество талантливых и образованных женщин. „Я действительно поражена тем фактом, что женщины успешны в своей профессиональной жизни, одновременно будучи матерями и жёнами. Думаю, они должны быть очень хорошо организованы, чтобы справляться со всеми своими обязанностями”, - отметила дипломат.

Посол Швеции Сигне Бургсталлер говорит, что в Молдове много умных, талантливых женщин, обладающих большим ресурсом и, как минимум, в некоторых сферах женщины осознают свои права и отстаивают их. Однако дипломат считает, что большей поддержкой должно пользоваться гендерное равенство, особенно в сельской местности. „Зафиксирован определённый прогресс, по крайней мере, за то время, пока я здесь нахожусь. Очевидно, что по большей части он имел место в законодательной и нормативной сферах – были приняты Национальная стратегия обеспечения гендерного равенства, Стратегия борьбы с насилием в семье и его предупреждения. Это, конечно же, очень важный шаг”, - сообщила Сигне Бургсталлер. По её словам, эти законы должны применяться, но необходимо предпринять и другие шаги для ускорения реформ в этой сфере.

По словам посла Австрии Кристин Фрейлингер, молдавские женщины изумительны как художники и дизайнеры, в экономике, политике и социальной жизни, но они должны быть более активными, способствовать благосостоянию страны с целью её более быстрого развития.

Посол Италии в Кишинёве Валерия Бьяджотти считает, что в плане гендерного равенства в Молдове многое ещё только предстоит сделать. По её словам, заметно, что женщины играют очень важную роль в поддержании семьи, но столь же важно, чтобы у них была возможность высказывать своё мнение и говорить о своих правах.